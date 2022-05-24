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"Только нашла себя": на Херсонщине оккупанты подло убили молодую учительницу

24 мая 2022, 10:24

Как говорит подруга погибшей, Анна Борсук, дом, в котором проживала учительница Дарья Голик, самым предательским образом обстреляли оккупанты.

Девушка, автомат
Дарья Голик / Facebook и ua.depositphotos.com/

Каждый день увеличивается количество мирных жителей Украины, которых предательски убивают русские оккупанты. 21 мая в результате обстрела Белозерки в Херсонской области погибла Дарья Голик, которая работала учительницей в местной школе № 3. Об этом сообщили ее коллеги в Facebook.

"Безжалостная война забрала нашу Дарью Александровну, ушла в мир иной наша Дашуня. Обидно, очень больно, что нас покинул человек, который все время горел жизнью, излучал оптимизм, строил планы на будущее. Ее очень любили и ждали дети на уроки, эта любовь была взаимной. Больше всего Дарья Александровна не любила дистанционного обучения, для нее было важно видеть детей на расстоянии протянутой руки, чувствовать их настроение и энергетику. Она все время говорила, что наконец-то нашла себя", ‒ пишут коллеги девушки.

Как говорит подруга погибшей, Анна Борсук, дом, в котором проживала учительница, обстреляли оккупанты.

"Мы дружили, выросли в одном дворе. Страшно и больно. Очень сложно понять это. Я хорошо понимаю, что война — это реальность, а не картинка. И каждый день гибнут люди. И что это не где-нибудь далеко. Но когда на этой совершенно бессмысленной и безумно жестокой войне убивают человека, которого ты хорошо знал, — это просто невозможно осознать. Будьте прокляты те, кто это начал, кто продолжает", ‒ сказала она.

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Напомним, ранее во временно оккупированной россиянами Херсонской области снайпер оккупантов убил предпринимателя и волонтера Антона Кушнира.

Об этом сообщил депутат Херсонского городского совета и коллега застреленного волонтера Иван Бебко

Пуля оккупанта попала в голову мужчине, когда он на своей машине вывозил из захваченного региона двух женщин с детьми.

"Антон возил лекарства в Херсон, а также вывозил на своем автомобиле семьи из оккупированных территорий. У убитого волонтера осталось четверо детей", – написал Бебко.

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Автор: Егор Бунин
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