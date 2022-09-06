Трибунал над Путиным: обвинитель по делу Милошевича предложил сценарий

Владимир Путин / Фото УНИАН

Трибунал над президентом РФ Владимиром Путиным и его подельниками необходимо провести в Украине, бывший главный прокурор по делу сербского диктатора Слободана Милошевича Джеффри Найс.

"Суд над Путиным должны проводить украинцы, на украинском языке. Конечно, с привлечением иностранных экспертов", - подчеркнул он в ходе дискуссии "Российские военные преступления" в Брюсселе, пишет Укринформ.

Главный прокурор по делу Милошевича считает, что суд над кремлевской верхушкой должен быть организован более эффективно, чем трибунал 20-летней давности.

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"Суд над Милошевичем был начат более 20 лет назад, тогда он стал своего рода экспериментом. Он, возможно, не был идеальным и к тому же был слишком дорог. Суд, который пройдет в Украине, будет организован по другой системе и он станет намного более эффективным", – считает он.

Найс добавил, что преступления Путина и его окружения можно доказать в очень короткий промежуток времени: "Не верьте тем юристам, которые будут утверждать, что все очень сложно".

Напомним, петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает людей не останавливаться и продолжать подписывать.

Эта петиция была опубликована в марте. Она продолжает набирать поддержку, несмотря на требования России к платформе удалить ее.

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