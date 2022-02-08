"Ты что дверью хлопаешь": в Запорожье таксист избил пассажиров

Драка в такси / pixabay

Таксист сервиса Bolt в Запорожье избил пассажира и пытался обмануть.

Как сообщает Telegram-канал Это Запорожье, водитель популярной украинской службы такси изначально подтвердил заказ, но еще не приехав по адресу решил включить простой. У людей начали списывать деньги.

"Пассажиры сделали мужчине замечание, когда таксист явился на место заказа. В ответ водитель со словами "Ты чего дверью хлопаешь, с***?" набросился на пассажиров - мужчину и женщину. Он выгнал их из автомобиля, а потом скрылся", - говорится в сообщении.

Пассажир получил травмы

Медики диагностировали у мужчины-пассажира контузию и гематомы век.

Что известно о таксисте

О таксисте известно, что его зовут Сергей. Регистрационный номер машины КА7203АТ.

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Как ранее сообщали, В Запорожье в Мелитополе ученица получила перелом позвоночника на школьном дворе. Травму подтвердило МРТ. Врачи сказали транспортировать девочку в Запорожскую областную больницу самостоятельно, из-за чего мама с ребенком ехали на такси в больницу.

Кроме того, в Харькове на Окружной дороге случилось масштабное ДТП. Фура перевернулась, и раздавила такси, где находилось три человека.

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