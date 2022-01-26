В Мелитополе 5-классница сломала позвоночник во дворе школы: ей прописали мазь и вызвали такси

Девочку госпитализировали в областную больницу в Запорожье.
На Запорожье в Мелитополе ученица получила перелом позвоночника на школьном дворе. Травму подтвердило МРТ.
Как сообщает "РИА Мелитополь", инцидент произошел в школе №15. 11-летняя школьница по дороге в учебное заведение вместе с мамой поскользнулась и упала на спину во дворе учреждения.
У девочки сразу посинело лицо и остановилось дыхание.
В больнице врач-травматолог осмотрел ребенка, диагностировал ушиб, прописал мазь и посоветовал обратиться к хирургу.
Случай произошел в пятницу, а в понедельник она обратилась в Центр первичной медико-санитарной помощи №1, где сразу заподозрили компрессионный перелом позвоночника и порекомендовали сделать МРТ, которое подтвердило — у ребенка перелом пяти позвонков грудного отдела. Однако врачи сказали транспортировать девочку в Запорожскую областную больницу самостоятельно.
"Положите ее на заднее сиденье и везите", — посоветовала специалист.
Мама девочки попросила "скорую", но заведующая Центра на нее начала кричать и посоветовала для транспортировки ребенка вызвать такси.
В итоге руководитель станции скорой медицинской помощи взяла на себя ответственность и выделила автомобиль для транспортировки девочки в Запорожье.
Так школьницу госпитализировали и сейчас она проходит обследование.
В травме мать ученицы обвиняет руководство школы, которое не обеспечило безопасное перемещение детей по двору учебного заведения.
В городском управлении образования по факту травмирования ребенка назначили проверку. Также начато комплексное рассмотрение и по факту ненадлежащего предоставления медицинской помощи в городском отделе здравоохранения.
Напомним, в одной из одесских школ прямо во время уроков учительница избила ребенка. Педагог из 92 школы на улице Бочарова била парня линейкой.
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