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В Мелитополе 5-классница сломала позвоночник во дворе школы: ей прописали мазь и вызвали такси

26 января 2022, 12:48
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Девочку госпитализировали в областную больницу в Запорожье.

школа
Девочка упала в школьном дворе / УНИАН

На Запорожье в Мелитополе ученица получила перелом позвоночника на школьном дворе. Травму подтвердило МРТ.

Как сообщает "РИА Мелитополь", инцидент произошел в школе №15. 11-летняя школьница по дороге в учебное заведение вместе с мамой поскользнулась и упала на спину во дворе учреждения.

У девочки сразу посинело лицо и остановилось дыхание.

В больнице врач-травматолог осмотрел ребенка, диагностировал ушиб, прописал мазь и посоветовал обратиться к хирургу.

Случай произошел в пятницу, а в понедельник она обратилась в Центр первичной медико-санитарной помощи №1, где сразу заподозрили компрессионный перелом позвоночника и порекомендовали сделать МРТ, которое подтвердило — у ребенка перелом пяти позвонков грудного отдела. Однако врачи сказали транспортировать девочку в Запорожскую областную больницу самостоятельно.

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"Положите ее на заднее сиденье и везите", — посоветовала специалист.

Мама девочки попросила "скорую", но заведующая Центра на нее начала кричать и посоветовала для транспортировки ребенка вызвать такси.

В итоге руководитель станции скорой медицинской помощи взяла на себя ответственность и выделила автомобиль для транспортировки девочки в Запорожье.

Так школьницу госпитализировали и сейчас она проходит обследование.

В травме мать ученицы обвиняет руководство школы, которое не обеспечило безопасное перемещение детей по двору учебного заведения.

В городском управлении образования по факту травмирования ребенка назначили проверку. Также начато комплексное рассмотрение и по факту ненадлежащего предоставления медицинской помощи в городском отделе здравоохранения.

Напомним, в одной из одесских школ прямо во время уроков учительница избила ребенка. Педагог из 92 школы на улице Бочарова била парня линейкой.

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