В Одессе учительница избила школьника и прогрозила ему убийством

Педагог избивала ученика на уроке / pixabay

В одной из одесских школ прямо во время уроков учительница избила ребенка. Педагог из 92 школы на улице Бочарова била парня линейкой.

Одноклассники потерпевшего сняли происходящее на камеру и выложили в местном Телеграмм-канале "Одесса-Инфо".

На кадрах видно, как в процессе урока педагог подошла к школьнику, схватила с парты линейку и начала его бить.

Мальчик "прятался" от ударов руками.

"В чем дело? Смотри, чтобы я тебя не убила", – сказала учительница ребенку. Остальные школьники начали спрашивать учительницу, зачем она так поступила.

Напомним, на Закарпатье произошел скандал. Учительница математики била и унижала детей прямо во время занятий. Видео с издевательствами педагога снял ученик одной из школ Раховщины.

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