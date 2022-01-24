В Одессе учительница избила школьника и прогрозила ему убийством

Инцидент случился во время урока.
В одной из одесских школ прямо во время уроков учительница избила ребенка. Педагог из 92 школы на улице Бочарова била парня линейкой.
Одноклассники потерпевшего сняли происходящее на камеру и выложили в местном Телеграмм-канале "Одесса-Инфо".
На кадрах видно, как в процессе урока педагог подошла к школьнику, схватила с парты линейку и начала его бить.
Мальчик "прятался" от ударов руками.
"В чем дело? Смотри, чтобы я тебя не убила", – сказала учительница ребенку. Остальные школьники начали спрашивать учительницу, зачем она так поступила.
Напомним, на Закарпатье произошел скандал. Учительница математики била и унижала детей прямо во время занятий. Видео с издевательствами педагога снял ученик одной из школ Раховщины.
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Автор: Ульяна Виноградова