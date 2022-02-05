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Пассажир предотвратил катастрофу: в Одессе в последний момент задержали взлет пассажирского борта

5 февраля 2022, 17:59
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Пассажир сообщил о незакрытой крышке заправочной горловины топливных баков.

самолет,
/ Фото Reuters

В аэропорту Одессы пассажирский самолет компании Pegasus Airlines задержался перед вылетом из-за обнаруженной неисправности.

Рейс планировался по маршруту Одесса - Стамбул, говорится в сообщении в Facebook Международного аэропорта Одесса.

По словам представителей аэропорта, пассажир сообщил о незакрытой крышке заправочной горловины топливных баков. Специалисты за считанные минуты исправили ситуацию.

При этом на аэродроме начали служебное расследование, результаты которого передадут в Государственную авиационную службу Украины.

Как уточняет Думская, командир турецкого самолета поблагодарил жителя Одессы за бдительность. Внимательный пассажир заметил необычную деталь под консолью крыла самолета на стоянке.

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Перед вылетом воздушное судно отбуксировали на перрон для запуска двигателей. Рейс задержали лишь на 3 минуты, однако жизни и здоровью пассажиров и экипажа уже ничего не угрожало.

Ранее сообщалось о том, что в Великобритании пассажирский самолет с трудом удалось посадить в аэропорту "Хитроу".

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