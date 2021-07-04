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Тяжело прощался со школой: выпускной для юного полтавчанина закончился реанимацией

4 июля 2021, 17:08

Подростка госпитализировали с алкогольным отравлением. Его состояние оценивается как тяжелое.

Реанимация
На Полтавщине парень после выпускного попал в реанимацию / Associated Press

В Кременчуге Полтавской области 17-летний парень после празднования выпускного в школе оказался в больнице. Подростка госпитализировали с алкогольным отравлением, передают местные СМИ "Кременчугская газета" и "Кременчуг Today".

По информации изданий, свежеиспеченный выпускник пришел домой в критическом состоянии. Утром 3 июля его госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга.

По данным медиков, у него диагностировали острое алкогольное отравление. Состояние парня оценивается как тяжелое.

Напомним, с начала 2021-го в Украине изменили правила оформления дипломов. Основным отличием новых правил является то, что отныне выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду −, то есть отменяются так называемые красные дипломы. Кроме того, в Минобразования утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки.

Ранее Главред сообщал, что на Ривненщине мужчина отметелил до реанимации маршрутчика, не подвезшего его мать. Женщина пожаловалась сыну, что не дождалась маршрутку. Тот пришел в сельпо и увидел водителя этого автобуса. Мужчина решил выяснить с ним отношения, между ними произошла перепалка.

В ходе конфликта мужчина ударил водителя в лицо. Тот упал на асфальт и сильно ударился головой. Теперь он в реанимации и за его жизнь борются медики.

выпускной
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