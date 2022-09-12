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Тяжелые последствия удара по Харькову: погиб рабочий, еще один получил травму

12 сентября 2022, 00:04

ГСЧС, энергетики и другие коммунальные службы продолжают восстановительные работы.

Тяжелые последствия удара по Харькову: погиб рабочий, еще один получил травму
Удар по Харьковской ТЭЦ: известно об одном погибшем / facebook.com/MNS.GOV.UA

Из-за ракетной атаки оккупантов по Харькову погиб работник предприятия, еще один получил травмы, говорится в заявлениях главы ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

Как уточнил Синегубов, в результате ударов по критической инфраструктуре Харькова погиб мужчина - работник предприятия. Спасатели продолжают поисковые работы.

На другом объекте в Чугуевском районе медики экстренной помощи госпитализировали 35-летнего мужчину. Работник получил взрывную травму.

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В свою очередь Терехов рассказал, что в Харькове сложная ситуация после ракетного обстрела.

"Агрессор знал, куда бил, и бил фактически по мирному населению. Его целью сегодня было максимально досадить харьковчанам за успехи ВСУ на фронте. Не буду скрывать - последствия ракетных ударов тяжелые", - сообщил мэр.

По его словам, зарево пожара видит весь город.

ГСЧС, энергетики и другие коммунальные службы продолжают восстановительные работы.

"По информации персонала, в помещении, по которому попала ракета, находились двое дежурных. К сожалению, одного нашли мертвым. Второго продолжаем искать", — заявил заместитель начальника ГСЧС Харьковской области Анатолий Торяник.

Ракетная атака на ТЭЦ

11 сентября, вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.

Сообщалось, что всего сегодня вечером российские оккупанты выпустили 11 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

Кроме того, в Полтаве посреди дороги загорелось несколько троллейбусов.

Вечером, 11 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.

"Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности, по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", - подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ракетные удары по критической инфраструктуре. По его словам, временно без электроэнергии остались Харьковская и Донецкая области, частично обесточены Запорожская, Днепропетровская и Сумская области.

"Террористы РФ остаются террористами и атакуют критическую инфраструктуру. Никаких военных объектов, цель - лишить людей света и тепла", - подчеркнул Зеленский.

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