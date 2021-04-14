У Макрона раскрыли детали встречи с Зеленским

Главной темой встречи президентов Украины и Франции станет эскалация Россией ситуации на восточных границах Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Встреча будет проходить в Елисейском дворце в формате обеда.
Как анонсировала французская сторона, встреча Макрона с Зеленским должна начаться в Париже в 13:15 по местному времени, то есть в 14:15 по Киеву.
О предстоящей встрече Зеленского с Макроном стало известно еще на прошлой неделе.
Сначала было известно, что встреча двух президентов должна состояться на этой неделе, а позже появилась информация о дате встречи.
Также накануне о визите Зеленского в Париж сообщил и посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
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"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - говорил посол.
По словам посла, две самые важные темы, которые планируют обсудить главы стран - это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в стране.
Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин заявил, что якобы Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- В пресс-службе правительства Германии рассказали, что стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. "Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
- 31 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.