У Макрона раскрыли детали встречи с Зеленским

Зеленский встретится с Макроном во Франции / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встреча будет проходить в Елисейском дворце в формате обеда.

Как анонсировала французская сторона, встреча Макрона с Зеленским должна начаться в Париже в 13:15 по местному времени, то есть в 14:15 по Киеву.

О предстоящей встрече Зеленского с Макроном стало известно еще на прошлой неделе.

Сначала было известно, что встреча двух президентов должна состояться на этой неделе, а позже появилась информация о дате встречи.

Также накануне о визите Зеленского в Париж сообщил и посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

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"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - говорил посол.

По словам посла, две самые важные темы, которые планируют обсудить главы стран - это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в стране.

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