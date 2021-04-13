Зеленский встретится с Макроном: СМИ узнали дату и темы разговора

Президент Франции примет Зеленского в Елисейском дворце.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию 16 апреля. Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в администрации французского лидера, Эммануэль Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце.
"Президент Макрон примет в пятницу украинского коллегу на фоне обострения на Донбассе в связи с усилением российского военного присутствия на границе Украины", - отмечает издание Le Figaro на своем сайте.
Два президента проведут переговоры во время рабочего завтрака в Елисейском дворце.
Стоит отметить, накануне о визите Зеленского в Париж сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - говорил посол.
По словам посла, две самые важные темы, которые планируют обсудить главы стран - это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в стране.
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"Особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы", – говорит де Понсен.
Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин заявил, что якобы Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- В пресс-службе правительства Германии рассказали, что стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. "Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
- 31 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.