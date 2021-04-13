Зеленский встретится с Макроном: СМИ узнали дату и темы разговора

Макрон и Зеленский встретятся в Париже / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию 16 апреля. Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в администрации французского лидера, Эммануэль Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце.

"Президент Макрон примет в пятницу украинского коллегу на фоне обострения на Донбассе в связи с усилением российского военного присутствия на границе Украины", - отмечает издание Le Figaro на своем сайте.

Два президента проведут переговоры во время рабочего завтрака в Елисейском дворце.

Стоит отметить, накануне о визите Зеленского в Париж сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - говорил посол.

По словам посла, две самые важные темы, которые планируют обсудить главы стран - это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в стране.

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"Особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы", – говорит де Понсен.

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