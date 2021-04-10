Названы сроки переговоров Зеленского с Меркель и Макроном без Путина

Переговоры в "нормандском формате" пройдут без Владимира Путина / Reuters

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал о сроках переговоров лидеров стран в формате Украина-Франция-Германия.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, переговоры будут касаться обострения ситуации на Донбассе.

"Будет Н-3 – то есть, Франция, Германия и Украина. В ближайшее время, это вопрос недели", - сообщил Арестович.

Он отметил, что не ожидает ничего особенного от запланированной в апреле встречи советников "Нормандского формата".

Арестович добавил, что ТКГ по Донбассу в Минске - это по сравнению с Нормандским форматом - второстепенная и вспомогательная площадка, которая больше решает тактические вопросы.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский на следующей неделе совершит визит во Францию, где запланирована его встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном один на один.

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Переговоры Путина, Меркель и Макрона: