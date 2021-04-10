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Названы сроки переговоров Зеленского с Меркель и Макроном без Путина

10 апреля 2021, 16:30
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Переговоры будут касаться обострения ситуации на Донбассе.

Зеленский поговорит с Макроном и Меркель без Путина
Переговоры в "нормандском формате" пройдут без Владимира Путина / Reuters

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал о сроках переговоров лидеров стран в формате Украина-Франция-Германия.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, переговоры будут касаться обострения ситуации на Донбассе.

"Будет Н-3 – то есть, Франция, Германия и Украина. В ближайшее время, это вопрос недели", - сообщил Арестович.

Он отметил, что не ожидает ничего особенного от запланированной в апреле встречи советников "Нормандского формата".

Арестович добавил, что ТКГ по Донбассу в Минске - это по сравнению с Нормандским форматом - второстепенная и вспомогательная площадка, которая больше решает тактические вопросы.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский на следующей неделе совершит визит во Францию, где запланирована его встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном один на один.

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Переговоры Путина, Меркель и Макрона:

  • 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
  • По сообщению пресс-службы Кремля, Путин снова заявлял, что Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
  • Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".
  • В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона.
  • Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.
  • В пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.
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