У РФ есть еще 4 млн боеприпасов: эксперты оценили, на сколько их хватит оккупантам

Снижение темпов огня армии РФ может помешать способности российских сил проводить широкомасштабные наступательные операции.

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У России остается около четырех миллионов артиллерийских снарядов / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео минобороны рф

В 2024 году у страны-агрессора РФ будет достаточно боеприпасов, чтобы поддерживать достаточную мощность артиллерийского огня на фронте, хотя и на более низком уровне, чем в 2022 году. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

По оценкам начальника разведывательного центра Сил обороны Эстонии, полковника Антса Кивиселга, у России остается около четырех миллионов артиллерийских снарядов, которые оккупанты могут использовать для ведения боевых действий "низкой интенсивности" в течение еще одного года.

Кивиселг добавил, что есть сообщения о том, что Северная Корея отправила в Россию до 1000 контейнеров, каждый из которых содержит от 300 до 500 артиллерийских боеприпасов. Таким образом, КНДР возможно, предоставила России от 300 тысяч до полумиллиона единиц боеприпасов, которых может хватить до одного месяца при текущей ежедневной норме потребления в около 10 тысяч снарядов в день.

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При этом западные источники и спутниковые изображения подтверждают, что поставки из Северной Кореи, вероятно, преимущественно состоящие из артиллерийских снарядов, резко возросли после того, как российские и северокорейские власти, вероятно, начали более официальное военно-техническое сотрудничество в сентябре. И Северная Корея, вероятно, способна обеспечить дальнейшие поставки.

Таким образом, с учетом производственных мощностей российской артиллерии и постоянного экспорта северокорейской артиллерии, Россия, вероятно, сможет поддерживать в целом достаточную скорострельность в обозримом будущем.

Аналитики акцентируют: снижение темпов огня армии Рф может помешать способности российских сил проводить широкомасштабные наступательные операции. При этом оккупанты вряд ли столкнутся с такой широкомасштабной нехваткой, что она будет хронически подрывать оборонные операции и обеспечит украинцам преимущество.

Поставки оружия из КНДР в РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что РФ получила от Северной Кореи тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже полтора месяца поставляет российским оккупантам боеприпасы, в частности снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к "Градам".

По данным Reuters, если Северная Корея предоставит России артиллерийские снаряды и другое оружие, это поможет стране-агрессору расширить запасы боеприпасов, но вряд ли изменит ход войны. Но доступ к этим запасам, вероятнее всего, значительно увеличит возможности России в краткосрочной перспективе.

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