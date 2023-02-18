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У россиян будет два пути: эксперт рассказал, почему РФ будет сложно удерживать Крым

18 февраля 2023, 11:05
Оккупированный Россией полуостров может стать для россиян такой же ловушкой, какой в свое время было правобережье Херсонщины.
Александр Палий, Крым
Крым загонит россиян в ловушку - Александр Палий / Коллаж УНИАН, unsplash.com

Оккупированный Крым является уязвимым с военной точки зрения. Как рассказал в интервью Главреду историк, политический аналитик Александр Палий, дальнейшая деоккупация Крыма будет напрямую зависеть от военной ситуации в Украине.

"С точки зрения обороны, Крым достаточно уязвим. Потому что его обеспечение происходит либо Черноморским флотом РФ (а его возможности достаточно ограничены), либо через Крымский мост. Если Украина перебивает обе возможности снабжения, то Крым просто окажется в ловушке, вследствие чего у российских войск будет два пути – либо очень быстро бежать, либо оставаться погибать", - пояснил Палий.

По его словам, оккупированный Россией полуостров может стать для россиян такой же ловушкой, какой в свое время было правобережье Херсонщины.

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В то же время эксперт уточнил, что для создания предпосылок для подобной операции, Украине нужны средства поражения на большую глубину - минимум на 200-300 километров, и такие боеприпасы Украине скоро будут поставляться.

"В ближайшее время мы увидим развитие этой ситуации, ведь линия фронта на Донбассе стабилизирована, поэтому Крым на определенном моменте может стать очень уязвимым из-за того, что россияне просто не смогут его оборонять", - резюмировал Палий.

Как писал Главред, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, деоккупация Крыма неизбежна - это лишь вопрос времени. Среди населения оккупированного Россией полуострова начали меняться настроения после зверств армии РФ против украинцев.

Помимо этого, США не признают Крым территорией России и считают его украинским, в связи с этим они поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам на полуострове. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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