В ВВК Киева пройдут масштабные проверки: что произошло

Министерство здравоохранения анонсировало масштабную проверку военно-врачебных комиссий (ВВК), сообщил в Facebook глава ведомства Виктор Ляшко.
Такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые МОЗ получает в последнее время.
Главные жалобы на работу ВВК
- несоблюдение электронной очереди;
- отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК;
- неоптимизированные маршруты.
"С этих вещей и начинаем. Это элементарное уважение к людям", - подчеркнул министр.видео дня
Ляшко напомнил, что военнообязанные еще с прошлого года имеют возможность проходить медосмотр в гражданских больницах, однако "до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений".
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация.
Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.
На что будут обращать внимания во время проверок
В центре внимания во время проверок, добавил Ляшко, будет коррупционная составляющая: взятки за учет всех имеющихся болезней, схемы незаконной переправки уклонистов, формальный подход к прохождению ВВК военнообязанными, халатность врачей, проблемы с обжалованием выводов.
Специалисты МОЗ будут сотрудничать с правоохранительными органами.
"Список можно продолжать. Вопросов много. Не на все именно МОЗ имеет непосредственные рычаги влияния, но со своей стороны мы будем всячески способствовать тому, чтобы все без исключения работали в правовом поле. Для этого сотрудничаем с правоохранителями", - написал глава министерства.
Некоторым категориям военнообязанных придется пройти повторную ВВК
Нововведения касаются граждан, которые впервые с начала полномасштабного вторжения РФ получили инвалидность II и III группы, рассказал накануне член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.
Из исключений, отметил Вениславский, - военнообязанные, которые получили инвалидность с детства. Однако, добавил нардеп, "все детали будут прописывать на этапе согласования правок" к законопроекту.
В проекте закона о мобилизации есть прописанные положения о переосвидетельствовании ограниченно годных граждан, а также новая проверка на непригодность к военной службе людей, которые после 24 февраля 2022 года получили инвалидность II и III групп (кроме тех, кто получил боевые травмы на фронте).
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