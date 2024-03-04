Колонну добили дронами и "кассетами": на востоке ВСУ разгромили штурмовиков РФ

Российские оккупанты задействовали в ходе штурма танки, БМП и живую силу.

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На Лиманском направлении разгромили колонну РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

На Лиманском направлении украинским защитникам удалось остановить прорыв колонны оккупантов РФ.

Об успешных действиях рассказали в Facebook воины из 60-ой отдельной механизированной Ингулецкой бригады ВСУ.

Им удалось отразить масштабную атаку российских оккупантов на Лиманском направлении. По словам украинских защитников, атака оккупантов осуществлялась в три волны.

видео дня

При этом россияне задействовали в ходе штурма танки, БМП, живую силу, а также китайские "гольф-кары".

"Все, что не успело убежать, теперь металлоломом лежит на нашей земле — врага выгоним, а земля снова будет чистая и цветущая!", — отметили в бригаде.

Отметим, что судя по опубликованному видео, для уничтожения вражеской колонны ВСУ применяли дроны, артиллерию и кассетные снаряды.

Смотрите видео - разгром колонны РФ:

/ Скриншот

Что известно о 60-й бригаде В апреле 2022 бойцы бригады освободили от российских оккупантов 11 населенных пунктов в Херсонской области. Бригада действовала в составе Группировки войск "Юг". В начале сентября бригада участвовала в освобождении Высокополья и Ольгино. 8 сентября 2022 г. президент Украины отметил заслуги бригады на юге Украины. В декабре президент вручил бригаде боевое знамя. 60 омбр также принимала участие в защите Бахмута, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что ВСУ разгромили 42-ю бригаду РФ у Работино. На поле боя остались не мене 28 поврежденных, уничтоженных и заброшенных российских танков и боевых машин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ мощно разбили колонну войск РФ, которая шла на прорыв. Артиллерия четырех бригад Сил обороны Украины остановила продвижение колонны российских оккупантов вблизи села Красногоровка в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении.

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