По данным украинской разведки, России не хватает оружия для мобилизованных — проблем станет еще больше, говорит замначальника ГУР Вадим Скибицкий

У врагов не хватает оружия на новомобилизованных - украинский разведчик / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

По данным украинской разведки, страна-агрессор,Россия, на данный момент уже не способна обеспечить новых мобилизованных оружием и техникой. Об этом в интервью порталу "Укринформ" сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

Как говорит офицер, во время первой волны путинской мобилизации в РФ призвали 315 тысяч человек.

При этом, как отметил Скибицкий, оружия на подразделения, которые сейчас формируются, уже не хватает. И, по его данным, по словам представителя разведки, мобилизация в России продолжается и есть распоряжение не выпускать за границу тех, кто под нее попадает, даже если об этом не заявлено официально.

"Россияне не производят его столько, сколько теряют. Москва начала снимать технику и вооружение с хранения, с арсеналов, но оно стоит тоже 30 лет и больше, нуждается в ремонте, обслуживании и мы это знаем, скажем, по 2-й дивизии 1-й танковой армии. Они должны были закончить боевое слаживание еще 1 декабря, а закончили 1 января. То есть целый месяц ждали, чтобы дивизию укомплектовали вооружением, которого сейчас в производстве нет", — сказал Скибицкий.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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