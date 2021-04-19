У Зеленского выдвинули РФ громкое обвинение из-за перекрытия Азова

Пограничный катер Украины в Азовском море / dpsu.gov.ua

Представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич прокомментировал ситуацию с незаконным перекрытием Россией акватории Азовского моря.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, МИД Украины потребовал у России немедленно отменить противоправное решение.

Представитель президента в АРК говорит, что действия РФ являются грубым нарушением международного права, в частности — международного морского права.

"Безусловно, в отношении использования международного Керченского пролива РФ не может совершать такие действия. Кроме того, возникает вопрос о соблюдении других конвенций международного морского права. Например, конвенции о спасении жизней на море и других. Это может иметь негативные последствия, если случится какая-нибудь катастрофа в этом месте", - подчеркнул он.

Украинский чиновник отметил, что Украина вместе с международными партнерами может повлиять на то, чтобы страна-оккупант вела себя в соответствии с нормами международного права.

"Что до других вариантов, мы понимаем, что Россия — государство-агрессор, и другие варианты, кроме политического, санкционного давления, это повышенное внимание к обороноспособности, в частности на юге", — добавил Кориневич.

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Ситуация в Черноморском бассейне: