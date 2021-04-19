Американские эсминцы снова поплыли к Черному морю

Эсминцы USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) из Шестого флота вновь вышли из базы на острове Крит в направлении черноморских проливов.
Два американских эскадренных ракетных эсминца вновь вышли из базы на греческом острове Крит в направлении черноморских проливов. Об этом сообщает в Facebook главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.
"Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что оба американских ракетных эсминца USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) вновь вышли из базы на острове Крит в направлении черноморских проливов. Когда-нибудь это назовут " дипломатия эсминцев "(вместо устаревшего"дипломатия канонерок")", ‒ сказал он.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Министерство обороны США (Пентагон) по несколькими причинам отказалось от планов отправить эсминцы своих Военно-морских сил транзитом по Черному морю.
- США не отправили корабли в Черное море, поскольку опасались обострения напряженности между Российской Федерацией и Украиной и эскалации конфликта на Донбассе, сообщает американское издание Politico,
- Собеседник отметил, что транзитное перемещение кораблей по Черному морю не является новым сигналом, ВМС Штатов в год проводят восемь-девять таких транзитов.
- 8 ноября глава Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к Третьей мировой войне.
Автор: Дмитрий Видоменко