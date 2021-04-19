Американские эсминцы снова поплыли к Черному морю / Reuters

Два американских эскадренных ракетных эсминца вновь вышли из базы на греческом острове Крит в направлении черноморских проливов. Об этом сообщает в Facebook главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что оба американских ракетных эсминца USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) вновь вышли из базы на острове Крит в направлении черноморских проливов. Когда-нибудь это назовут " дипломатия эсминцев "(вместо устаревшего"дипломатия канонерок")", ‒ сказал он.

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