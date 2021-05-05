У Зеленского раскрыли детали визита главы Госдепа США в Украину

В Украине рассказали о мощной поддержке со стороны Соединенных Штатов.
Сегодня вечером, 5 мая, в Киев должен приехать госсекретарь США Энтони Блинкен.
Уже 6 мая он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями украинского гражданского общества.
"Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев продуман таким образом, чтобы на разных уровнях подтвердить безусловную неизменность поддержки Украины со стороны Америки", – рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Сегодня.
По словам Михаила Подоляка руководство нашей страны планирует обсудить с Блинкеном такие темы:
- Интеграция Украины в Евроатлантическое содружество;
- Сотрудничество в сфере безопасности и обороны;
- Прямые коммуникации на политическом уровне;
- Синхронизированное взаимодействие в международных организациях;
- Экономическое сотрудничество;
- Поддержка реформ в Украине.
Подоляк подчеркивает, что визит Энтони Блинкена в Украину безусловно важен с точки зрения обсуждения наметившейся деэскалации военного конфликта с Россией, в котором американские партнеры приняли непосредственное и активное участие.
"Личные контакты всегда добавляют к рациональному знанию, которое уже есть у американской стороны, необходимую эмоциональную окраску и детализацию ключевых акцентов", – говорит Подоляк.
Кроме того, глава Госдепа США Энтони Блинкен во время визита в Киев обсудит поддержку Украины в оборонной сфере, а также помощь украинской экономике, вопросы торговли и инвестиций и многое другое. Об этом подтвердил и заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.
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"Мы рассматриваем визит как сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии российской гибридной агрессии. Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки, как в политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника по безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку США курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего связанных с национальной безопасностью и обороной", - сообщил Енин, передает Украина 24.
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Визит Блинкена в Украину - о чем ранее сообщал Главред:
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться с рабочим визитом в Украине 5-6 мая.
- Блинкен приедет по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы. 6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры.
- Они предметно обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.
- В рамках визита в Киев Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.