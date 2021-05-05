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У Зеленского раскрыли детали визита главы Госдепа США в Украину

5 мая 2021, 18:01
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В Украине рассказали о мощной поддержке со стороны Соединенных Штатов.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен встретиться с Зеленским / Reuters

Сегодня вечером, 5 мая, в Киев должен приехать госсекретарь США Энтони Блинкен.

Уже 6 мая он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями украинского гражданского общества.

"Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев продуман таким образом, чтобы на разных уровнях подтвердить безусловную неизменность поддержки Украины со стороны Америки", – рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Сегодня.

По словам Михаила Подоляка руководство нашей страны планирует обсудить с Блинкеном такие темы:

  • Интеграция Украины в Евроатлантическое содружество;
  • Сотрудничество в сфере безопасности и обороны;
  • Прямые коммуникации на политическом уровне;
  • Синхронизированное взаимодействие в международных организациях;
  • Экономическое сотрудничество;
  • Поддержка реформ в Украине.

Подоляк подчеркивает, что визит Энтони Блинкена в Украину безусловно важен с точки зрения обсуждения наметившейся деэскалации военного конфликта с Россией, в котором американские партнеры приняли непосредственное и активное участие.

"Личные контакты всегда добавляют к рациональному знанию, которое уже есть у американской стороны, необходимую эмоциональную окраску и детализацию ключевых акцентов", – говорит Подоляк.

Кроме того, глава Госдепа США Энтони Блинкен во время визита в Киев обсудит поддержку Украины в оборонной сфере, а также помощь украинской экономике, вопросы торговли и инвестиций и многое другое. Об этом подтвердил и заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

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"Мы рассматриваем визит как сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии российской гибридной агрессии. Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки, как в политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника по безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку США курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего связанных с национальной безопасностью и обороной", - сообщил Енин, передает Украина 24.

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Визит Блинкена в Украину - о чем ранее сообщал Главред:

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться с рабочим визитом в Украине 5-6 мая.
  • Блинкен приедет по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы. 6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры.
  • Они предметно обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.
  • В рамках визита в Киев Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Госдепартамент США Евгений Енин Михаил Подоляк Офис президента
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