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Блинкен сделал заявление в отношении РФ и ее агрессии против Украины

5 мая 2021, 06:27
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Кремль должен прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма, заявили в Госдепе. Блинкен считает, что необходимо оказывать давление на Москву.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен сделал заявление относительно России / Фото Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на Россию нужно оказывать давление, чтобы Москва выполняла свои международные обязательства.

Об этом Блинкен написал на своей странице в социальной сети Twitter и призвал союзников США к консолидированной работе в отношении РФ.

"Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства", - написал глава Госдепа.

В свою очередь, представитель Госдепа США Нед Прайс написал в Twitter, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским договоренностям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма.

Визит Блинкена в Украину - о чем ранее писал Главред:

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться с рабочим визитом в Украине 5-6 мая.
  • Вместе с Блинкенов в Украину приедет и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд
  • Блинкен приедет по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы. 6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры.
  • Они предметно обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.
  • В рамках визита в Киев Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем недавнее наращивание войск России возле украинских границ.

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