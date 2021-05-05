Блинкен сделал заявление в отношении РФ и ее агрессии против Украины

Энтони Блинкен сделал заявление относительно России / Фото Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на Россию нужно оказывать давление, чтобы Москва выполняла свои международные обязательства.

Об этом Блинкен написал на своей странице в социальной сети Twitter и призвал союзников США к консолидированной работе в отношении РФ.

"Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства", - написал глава Госдепа.

В свою очередь, представитель Госдепа США Нед Прайс написал в Twitter, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским договоренностям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма.

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