Блинкен сделал заявление в отношении РФ и ее агрессии против Украины

Кремль должен прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма, заявили в Госдепе. Блинкен считает, что необходимо оказывать давление на Москву.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на Россию нужно оказывать давление, чтобы Москва выполняла свои международные обязательства.
Об этом Блинкен написал на своей странице в социальной сети Twitter и призвал союзников США к консолидированной работе в отношении РФ.
"Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства", - написал глава Госдепа.
В свою очередь, представитель Госдепа США Нед Прайс написал в Twitter, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским договоренностям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма.
Визит Блинкена в Украину - о чем ранее писал Главред:
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться с рабочим визитом в Украине 5-6 мая.
- Вместе с Блинкенов в Украину приедет и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд
- Блинкен приедет по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы. 6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры.
- Они предметно обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.
- В рамках визита в Киев Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем недавнее наращивание войск России возле украинских границ.