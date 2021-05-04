Блинкен перед приездом в Украину рассказал про агрессию России

Блинкен и Боррель обсудили отношения с Россией/ Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем недавнее наращивание войск России возле украинских границ.

"Они обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Сообщается, что эта встреча предоставила "возможность обсудить на двусторонней основе некоторые из наиболее насущных предстоящих вызовов в сфере внешней политики и безопасности, которые также были предметом обсуждения министров иностранных дел стран "большой семерки" на их двухдневном совещании".

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Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Афганистане на фоне решения США о выводе войск, а также отношения с Китаем.

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