Блинкен перед приездом в Украину рассказал про агрессию России

Блинкен и Боррель обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем недавнее наращивание войск России возле украинских границ.
"Они обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
Сообщается, что эта встреча предоставила "возможность обсудить на двусторонней основе некоторые из наиболее насущных предстоящих вызовов в сфере внешней политики и безопасности, которые также были предметом обсуждения министров иностранных дел стран "большой семерки" на их двухдневном совещании".
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Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Афганистане на фоне решения США о выводе войск, а также отношения с Китаем.
Отвод войск от границ Украины – о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. По его словам, мероприятия начались 23 апреля.
- Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Российская Федерация начала отвод войск от украинской границы. Впрочем, это происходит не везде.
- В Министерстве обороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.
- Возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, является "дымовой завесой", заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.