У Зеленского заявили, что у России истерика из-за Крымской платформы

Антон Кориневич заявил, что у России истерические реакции из-за внедрения Крымской платформы / УНИАН

Под предлогом различных военных учений в Крыму Российская Федерация может прибегнуть к различным сценариям, и Украина должна быть готовой к защите своего суверенитета, заявил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич. Он также подчеркнул, что у России истерические реакции из-за внедрения Крымской платформы.

"33 тысячи российских военных в Крыму - это, безусловно, факт, плюс так называемые правоохранители. То есть, действительно, с 2014-го года мы говорим о милитаризации государством-оккупантом украинского Крымского полуострова. И объекты, которые Россия реализовала после начала оккупации, такие как так называемый Крымский мост или трасса Таврида, они построены не для местного населения, а для того, чтобы упростить логистику военным, чтобы в максимально короткое время насытить войсками Крымский полуостров", - сказал Кориневич в интервью Українське радіо.

По его словам, сейчас Россия обеспокоена, и имеет истерические реакции относительно внедрения Крымской платформы.

"Серьезная российская аналитика говорит о том, что Россия обеспокоена, и имеет истерические реакции по поводу внедрения Крымской платформы, и по поводу того, что Украина приняла Стратегию деоккупации и реинтеграции. Уже есть информация, что есть государства, которые приобщаются к Крымской платформы, но с ними ведет переговоры МИД", - добавил Кориневич.

Также представитель Зеленского напомнил, что восстановление водоснабжения на территории Крымского полуострова возможно только после завершения временной оккупации и восстановления в Крыму юрисдикции Украины.

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