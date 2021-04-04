У Зеленского заявили, что у России истерика из-за Крымской платформы

Россия обеспокоена тем, что Украина приняла Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова, заявил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.
Под предлогом различных военных учений в Крыму Российская Федерация может прибегнуть к различным сценариям, и Украина должна быть готовой к защите своего суверенитета, заявил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич. Он также подчеркнул, что у России истерические реакции из-за внедрения Крымской платформы.
"33 тысячи российских военных в Крыму - это, безусловно, факт, плюс так называемые правоохранители. То есть, действительно, с 2014-го года мы говорим о милитаризации государством-оккупантом украинского Крымского полуострова. И объекты, которые Россия реализовала после начала оккупации, такие как так называемый Крымский мост или трасса Таврида, они построены не для местного населения, а для того, чтобы упростить логистику военным, чтобы в максимально короткое время насытить войсками Крымский полуостров", - сказал Кориневич в интервью Українське радіо.
По его словам, сейчас Россия обеспокоена, и имеет истерические реакции относительно внедрения Крымской платформы.
"Серьезная российская аналитика говорит о том, что Россия обеспокоена, и имеет истерические реакции по поводу внедрения Крымской платформы, и по поводу того, что Украина приняла Стратегию деоккупации и реинтеграции. Уже есть информация, что есть государства, которые приобщаются к Крымской платформы, но с ними ведет переговоры МИД", - добавил Кориневич.
Также представитель Зеленского напомнил, что восстановление водоснабжения на территории Крымского полуострова возможно только после завершения временной оккупации и восстановления в Крыму юрисдикции Украины.
Крымский вопрос - о чем сообщалось ранее:
- 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России.
- 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.
- 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.
- 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины. Обучение планируют проводить в Брянске, Воронежской области, а также во временно оккупированном Крыму.