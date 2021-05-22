Убил за царапину: в Киеве мужчина выбросил из окна высотки кошку с котятами

В Киеве мужчина выбросил из окна высотки кошку с котятами / Нацполиция

В Киеве на Троещине 42-летний мужчина сбросил с седьмого этажа высотки кошку и четырех котят. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщили правоохранители, к ним обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки. Инцидент произошел на улице Оноре де Бальзака.

Прибывшие на место полицейские установили квартиру, из которой мужчина выбросил кошку с котятами. Он пояснил, что, будучи подшофе, решил поиграть с животными, однако взрослая кошка поцарапала ему руку.

В итоге разъяренный мужчина выбросил кошку и ее котят из окна седьмого этажа. В результате падения трое котят и кошка погибли. Выжил один котенок - он находится в ветбольнице на лечении.

На мужчину уже завели уголовное производство по ч.3. ст.299. Копы уточнили, что фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении преступления, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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