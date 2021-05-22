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Убил за царапину: в Киеве мужчина выбросил из окна высотки кошку с котятами

22 мая 2021, 15:38
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В результате падения трое котят и кошка погибли. Выжил один котенок - он находится в ветбольнице на лечении.

В Киеве мужчина выбросил из окна высотки кошку с котятами / Нацполиция

В Киеве на Троещине 42-летний мужчина сбросил с седьмого этажа высотки кошку и четырех котят. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщили правоохранители, к ним обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки. Инцидент произошел на улице Оноре де Бальзака.

Прибывшие на место полицейские установили квартиру, из которой мужчина выбросил кошку с котятами. Он пояснил, что, будучи подшофе, решил поиграть с животными, однако взрослая кошка поцарапала ему руку.

В итоге разъяренный мужчина выбросил кошку и ее котят из окна седьмого этажа. В результате падения трое котят и кошка погибли. Выжил один котенок - он находится в ветбольнице на лечении.

На мужчину уже завели уголовное производство по ч.3. ст.299. Копы уточнили, что фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении преступления, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Живодеры в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Сотрудники Главного управления Национальной полиции по Одесской области расследуют живодерское происшествие в одном из сел Подольского района. Там посреди улицы к деревянному кресту гвоздями был прибит мертвый кот.
  • В Вольнянском районе Запорожской области устроили самосуд над местными живодерами.

новости Киева коты
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