Убийство спортсмена из-за украинского языка: подробности о погибшем

Погибший Николай Балабатько / Facebook Н.Балабатько

Стали известны подробности о погибшем спортсмене по джиу-джитсу Николае Балабатько, которого убили в Киеве на проспекте Петра Григоренко.

Что известно о погибшем спортсмене Николае Балабатько

По словам тренера 26-летнего погибшего спортсмена, он ранее занимался в столичном спортивном клубе бразильским джиу-джитсу, сообщает Суспильне.

Его друг Иван Нестеренко подчеркнул, что в последнее время Николай начал заниматься бодибилдингом.

"Я думаю, что эта ситуация произошла из-за того, что Коля был высоким, накачанным спортсменом, и тот мужчина понимал, что в драке не победит, поэтому так произошло", — говорит Иван.

Николай был единственным сыном у отца Олега Балабатько, сообщает ТСН.

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Николай Балабатько ранее учился в коллегиуме №98 в Запорожье. Затем переехал на обучение в Киев, где стал студентом Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Но вуз он так и не закончил.

Погибший Николай Белабатько / Facebook Н.Балабатько

15 декабря Николаю должно было исполниться 27 лет.

В 2011 году парень заинтересовался джиу-джитсу. В 2015 году он стал бронзовым призером Всеукраинского турнира по джиу-джитсу и решил на этом остановиться и заниматься бизнесом.

В родной Кирилловке сегодня будут прощаться с убитым Николаем Балабатько.

"Я тебя любил, люблю и буду любить! Пока ты здесь — там увидимся. Прости меня грешного за все", — обратился к своему сыну Олег Балабатько.

/ Facebook Н.Балабатько

Ранее сообщалось о гибели спортсмена по джиу-джитсу Николая Балабатько. Он получил удар ножом в сердце и умер на месте происшествия.

Помощь ему пытался оказать сотрудник полиции, однако усилия оказались напрасными.

По словам отца погибшего, причиной трагедии стало нападение пьяного выходца из Луганска, которому не понравилась украинская речь парня.

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