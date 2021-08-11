Удар по Украине Сарматом: военный эксперт оценил худший сценарий агрессии РФ

В РФ заявили об испытании ракеты Сармат / Скриншот видео с youtube.com

Заявления российской верхушки о завершении наземных испытаний нового ракетного комплекса Сармат являются фантастикой и попыткой выдать желаемое за действительное, заявил военный эксперт Олег Жданов.

В материале на Главреде он пишет о том, что сама ракета Сармат не настолько велика, чтобы нести ядерный заряд большой мощности.

"В России заявляют, что у них завершены государственные испытания, но еще нужно посмотреть, когда они смогут поставить Сармат на вооружение войска. Потому что вопрос массовости производства – очень больной для РФ сегодня", - отметил эксперт.

По его мнению, даже если испытания Сармата закончатся успешно, говорить о том, что завтра начнутся массовые поставки этого ракетного комплекса войскам, не приходится.

Военный эксперт уверен в том, что заявления РФ о мощи Сармата рассчитаны на НАТО, в первую очередь, на Соединенные Штаты Америки.

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"РФ решила уделить особое внимание именно ракетному вооружению. Это единственное направление, где Россия может себя показать, как держава, равная не только США, но и НАТО в целом. Россия признает, что ей не достать НАТО ни в воздухе, ни на море, но на суше может", - пишет он.

Жданов не исключил, что теоретически Россия может и по Украине нанести удар Сарматом, однако близость Украины и России служит некой гарантией того, что против нас вряд ли будет применено ядерное оружие.

"К тому же, от Киева до Москвы 850 км, и, если подует ветер со скоростью 200 км/ч, через четыре часа радиоактивное облако будет в Кремле, и его никто не остановит. Потому если Россия нанесет по Украине ядерный удар, это с ее стороны будет не просто выстрелом себе в ногу, а выстрелом себе в голову. Тактическое оружие против нас применено может быть, однако в случае победы России над нами ей же и придется расхлебывать последствия радиоактивного заражения на нашей территории. Поэтому вероятность применения Россией ядерного оружия против нас – минимальна, фактически равна нулю", - добавил Жданов.

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Напомним, в Украине прошли испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ Нептун.