Удар РФ из Беларуси: в России оценили худший сценарий для Украины

Владимир Путин продолжит военную эскалацию, говорит Дмитрий Гудков.
Эскалация президента РФ Владимира Путина с размещением войск у границ Украины нужна ему для того, чтобы иметь выгодную позицию накануне встречи с президентом США Джо Байденом, заявил российский политик, общественный деятель Дмитрий Гудков.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, хозяин Кремля в последнее время находится в изоляции и не воспринимается на Западе как партнер, а, скорее всего, как агрессор, которого нужно как-то утихомирить.
"Поэтому Путин, скорее всего, будет играть в какие-то игры, связанные с военной эскалацией, но лишь для того, чтобы чего-то добиваться от Запада. То есть он пока не готов переходить какую-то черту", — сказал он.
Российский политик ответил на вопрос о том, чтоит ли Украине опасаться российского вторжения со стороны Беларуси.
"Все, что угодно может произойти, потому что политика России в последнее время, особенно внешняя политика, неадекватная. Но, на мой взгляд, граждане России не поддержат сейчас никакую войну. То есть еще объединение с Беларусью может быть, и то – только с помощью пропаганды это может быть как-то преподнесено людям как какие-то бенефиты для россиян. Но война здесь никому не нужна", — добавил Гудков.
Читайте такжеВ США назвали главную цель Путина с войсками у границ Украины
Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.