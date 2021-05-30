Удар РФ из Беларуси: в России оценили худший сценарий для Украины

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Эскалация президента РФ Владимира Путина с размещением войск у границ Украины нужна ему для того, чтобы иметь выгодную позицию накануне встречи с президентом США Джо Байденом, заявил российский политик, общественный деятель Дмитрий Гудков.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, хозяин Кремля в последнее время находится в изоляции и не воспринимается на Западе как партнер, а, скорее всего, как агрессор, которого нужно как-то утихомирить.

"Поэтому Путин, скорее всего, будет играть в какие-то игры, связанные с военной эскалацией, но лишь для того, чтобы чего-то добиваться от Запада. То есть он пока не готов переходить какую-то черту", — сказал он.

Российский политик ответил на вопрос о том, чтоит ли Украине опасаться российского вторжения со стороны Беларуси.

"Все, что угодно может произойти, потому что политика России в последнее время, особенно внешняя политика, неадекватная. Но, на мой взгляд, граждане России не поддержат сейчас никакую войну. То есть еще объединение с Беларусью может быть, и то – только с помощью пропаганды это может быть как-то преподнесено людям как какие-то бенефиты для россиян. Но война здесь никому не нужна", — добавил Гудков.

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Отвод войск РФ от границ Украины: