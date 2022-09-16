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Удары по базам в Севастополе развеют миф о "неприступной крепости" РФ – Романенко

16 сентября 2022, 07:25

Крым уже не является "непотопляемым авианосцем" РФ, уверен Игорь Романенко.

новофедоровка
Взрывы в Новофедоровке / Скриншот

Вооруженные силы Украины уже наносят удары по корабельному составу оккупантов в захваченном Крыму.

Об этом генерал-лейтенантом запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в ходе чата в Главреде.

Он также напомнил о том, что ранее ВСУ потопили флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва".

По мнению собеседника, это является ответом на заявления рашистов о том, что Крым якобы является "неприступной крепостью".

"Также есть перспектива удара по севастопольской базе. Если будет нанесен серьезный ущерб военно-морской базе в Севастополе, мы сразу получим ответ по поводу "непотопляемого авианосца". А если провести еще ряд действий с помощью "Бавовнятка" по некоторым другим военным объектам в Крыму, это будет ответом на слова о "неприступной крепости", - добавил Романенко.

Удары по оккупантам в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что всего их насчитали около десяти.

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Севастополь Игорь Романенко новости Крыма война России и Украины
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