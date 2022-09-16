Удары по базам в Севастополе развеют миф о "неприступной крепости" РФ – Романенко

Крым уже не является "непотопляемым авианосцем" РФ, уверен Игорь Романенко.
Вооруженные силы Украины уже наносят удары по корабельному составу оккупантов в захваченном Крыму.
Об этом генерал-лейтенантом запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в ходе чата в Главреде.
Он также напомнил о том, что ранее ВСУ потопили флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва".
По мнению собеседника, это является ответом на заявления рашистов о том, что Крым якобы является "неприступной крепостью".
"Также есть перспектива удара по севастопольской базе. Если будет нанесен серьезный ущерб военно-морской базе в Севастополе, мы сразу получим ответ по поводу "непотопляемого авианосца". А если провести еще ряд действий с помощью "Бавовнятка" по некоторым другим военным объектам в Крыму, это будет ответом на слова о "неприступной крепости", - добавил Романенко.
Удары по оккупантам в Крыму
Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.
Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.
При этом, уточняется, что всего их насчитали около десяти.
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