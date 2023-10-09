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Угроза "Минска-3" и выход к Крыму: Рустамзаде сделал прогноз о войне весной

Андрей Ганчук
9 октября 2023, 19:22 обновлено 9 октября, 19:32
Украине нужно переходить на военные рельсы и истощить Россию в военном и экономическом плане на 20-30%, считает военный аналитик Агиль Рустамзаде.
Агиль Рустамзаде
Украина весной может получить сильную позицию и сказать "нет" навязыванию "Минска-3" - Рустамзаде / Коллаж Главред

Украине к весне нужно серьезно нарастить свои военные возможности и истощить агрессора Россию, чтобы весной подойти к оккупированному Крыму и ставить для себя задачу по освобождению всех территорий. Иначе Киеву будут навязывать "Минск-3" и завершение войны политическим путем. Об этом заявил азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде.

В интервью Главреду он рассказал о том, что если Украина серьезно подготовится к весенней наступательной кампании, то сильная позиция поможет Киеву не только выйти к Крыму и подкрепить свои намерения по выходу на границы 1991 года, но и отказаться от принуждений к подписанию "Минска-3".

"Все хотят быть с победителями. Если Украина выйдет на хороший уровень истощения противника, у Байдена не будет выбора, ведь ему, как и другим политическим элитам, захочется приобщиться к победе. Для каждого тогда будет честью внести посильный вклад в вашу победу. Сценарий, при котором Украина подготовится к весне, не приведет сразу к победе в войне. Но тогда у вас будет сильная позиция, которая позволит сказать "нет" принуждениям к "Минску-3" и демонстрировать намерения вернуть не только Крым, но и выйти к границам 1991 года", - отметил Рустамзаде.

Смотрите видео, в котором Рустамзаде сделал прогноз о войне весной:

По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если Украине удастся истощить Россию на 20-30%.

"Это возможно только в том случае, если украинской армии удастся истощить военный и экономический потенциал на 20-30%. Очень сложная задача, но ее реализация возможна. Украина сейчас применяет на фронте 500 дронов, а представьте, как будут развиваться события, если их будет 5 000. Для достижения успеха государство и общество должны поработать так, чтобы за три месяца удалось нарастить производство дронов в 10 раз. И пока вы с этим опаздываете. Украине нужно переходить на военные рельсы", - подчеркнул Агиль Рустамзаде.

Ситуация в Крыму

Контроль России над Крымом - под вопросом, написали журналисты американского издания Politico. Они акцентировали внимание на том, что из-за атак ВСУ российские войска вынуждены выводить с оккупированного полуострова большую часть кораблей Черноморского флота. Сам флот без Крыма будет недееспособным.

7 октября в Крыму прогремели взрывы. Над оккупированным Джанкоем поднялся дым. "Прилет" был по одному из военных объектов российских оккупантов.

В Сети узнали об ударе по базе РФ в Крыму. Там написали, что удар был по секретной базе ГРУ. В результате атаки ликвидирован 21 российский спецназовец. Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили удар по оккупантам.

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новости Крыма война России и Украины Агиль Рустамзаде
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