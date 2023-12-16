Угроза самосуда на Закарпатье: всплыли новые факты о депутате-подрывнике

Сергея Батрина могла "достать несправедливость, которая творилась в селе", рассказал Михаил Маровди.

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Сергей Батрин взорвал гранату в здании сельсовета / Коллаж: Главред, Фото: Facebook С.Батрина, скриншот

Сергей Батрин взорвал гранаты в зале совета поселка Керецки на Закарпатье из-за конфликта с нынешним сельским головой Михаилом Мушкой, заявил бывший сельский голова Керецков Михаил Маровди.

В комментарии 24 Каналу он предположил, что его могла "достать несправедливость, которая творилась в селе". А причина ей нынешний глава сельсовета, который был избран от запрещенной ОПЗЖ.

"Нашего нынешнего председателя через месяц после того, как он возглавил совет, схватили на взятке. Уже суды идут 3 года. Затем его подозревали в нецелевом использовании средств. В общем, там целый букет уголовных дел", – сказал экс-глава сельсовета.

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Он сообщил, что Мушка отказался предоставить информацию о движении средств и о зарплатах руководителей сельсовета. Он также отметил, что было расследование о том, что нынешние руководители села также украли ВАЗы, которые должны были идти на фронт для наших бойцов.

Маровди говорит, что уголовных дел на Мушку сейчас много. Он уточнил, что когда ранее Мушку схватили на взятке, то не отстранили от должности. Это произошло, несмотря на то, что губернатор был в курсе всего и хотел решить этот вопрос, но над Мушкой есть "крыша".

Бывший сельский голова также сказал, что не может объяснить, почему Батрин решил взорвать гранаты на сессионном зале. Хотя мужчина отметил, что депутат всегда звал его на сессии сельсовета, а в этот раз этого не произошло.

"Именно на эту сессию он меня позвал чего-то, наверное, пожалел меня, как и еще своих двух друзей. Но, наверное, достал его этот Мушка", – сказал он.

Что известно о состоянии Батрина

Как уточнил журналист Виталий Глагола, депутат-подрывник Батрин пришел в себя в больнице, его допрашивает полиция

"Насколько мне стало известно из источников, Сергей Батрин, несмотря на многочисленные ранения и тяжелое состояние, уже пришел в сознание в Свалявской больнице. Пока с ним проводят следственные действия правоохранители, а его палату от самосуда родственников раненых в сельсовете села Керецки охраняет полиция", - сообщил Глагола.

Как известно, 15 декабря на Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета. В результате 26 человек ранены, 6 из них в тяжелом состоянии, медики пытаются реанимировать подрывника.

Напомним, ранее сообщалось, чем депутат-бомбист подорвал себя и коллег. В Свалявскую городскую больницу доставили 21 пострадавшего, одного перенаправили в Мукачево.

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