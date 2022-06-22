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Угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси: военный эксперт оценил риски

22 июня 2022, 01:31

Сейчас с белорусской группировкой справятся те силы ВСУ, которые есть регионе. Чтобы провести реальную военную операцию, РФ нужно достичь успеха на Донбассе.

беларусь, пограничники
РФ хочет, чтобы Украина оттянула все свои силы на Север / Facebook/GpkGovBY

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь оценил риск вторжения со стороны Беларуси в Украину.

По его словам, белорусская группировка растянута от Киевской области до западной границы Украины. При этом у нее нет даже полноценного первого эшелона.

"Демонстрация такая, мол, вам нужно все Вооруженные силы развернуть, забрать их с юга и Донбасса и потащить на север", – объяснил военный эксперт в интервью ТСН.

Самусь считает, что в настоящее время с белорусской группировкой "справятся Вооруженные силы, которые есть в том регионе".

"Если россияне перетянут туда те силы, которые были на севере, что они перед 24 февраля собрали и провели эту свою "провальную операцию", то тогда будет действительно опасность крупной операции Беларуси и России с северного направления", — добавил эксперт.

Чтобы провести реальную военную операцию, россиянам нужно достичь стратегического успеха на Донбассе.

"Если они хотели одержать победу в этом великом сражении на Донбассе. Выйти на какие-то рубежи на Днепр. Даже взятие Славянска на этот период уже будет стратегическим. Но я уверен, что этого не произойдет (захват Славянска в Донецкой области, — ред.)", - сказал Самусь.

По словам военного эксперта, наступление армии РФ "выдохлось".

"Они будут пытаться что-нибудь сделать в тактическом плане, какие-то локальные движения. Но уже даже на Славянском направлении нет у них шансов", — уверен Михаил Самусь.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что если войска Беларуси решатся на вооруженное вторжение на территорию Украины, им не удастся выполнить главную задачу Путина – перерезать пути поставок оружия от Запада. Они могут только отвлечь части сил ВСУ от основных направлений на войне с Россией. Причем если угроза нападения со стороны РБ будет нарастать, западный мир может усилить военную помощь украинскому государству.

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