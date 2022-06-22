Угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси: военный эксперт оценил риски

РФ хочет, чтобы Украина оттянула все свои силы на Север / Facebook/GpkGovBY

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь оценил риск вторжения со стороны Беларуси в Украину.

По его словам, белорусская группировка растянута от Киевской области до западной границы Украины. При этом у нее нет даже полноценного первого эшелона.

"Демонстрация такая, мол, вам нужно все Вооруженные силы развернуть, забрать их с юга и Донбасса и потащить на север", – объяснил военный эксперт в интервью ТСН.

Самусь считает, что в настоящее время с белорусской группировкой "справятся Вооруженные силы, которые есть в том регионе".

"Если россияне перетянут туда те силы, которые были на севере, что они перед 24 февраля собрали и провели эту свою "провальную операцию", то тогда будет действительно опасность крупной операции Беларуси и России с северного направления", — добавил эксперт.

Чтобы провести реальную военную операцию, россиянам нужно достичь стратегического успеха на Донбассе.

"Если они хотели одержать победу в этом великом сражении на Донбассе. Выйти на какие-то рубежи на Днепр. Даже взятие Славянска на этот период уже будет стратегическим. Но я уверен, что этого не произойдет (захват Славянска в Донецкой области, — ред.)", - сказал Самусь.

По словам военного эксперта, наступление армии РФ "выдохлось".

"Они будут пытаться что-нибудь сделать в тактическом плане, какие-то локальные движения. Но уже даже на Славянском направлении нет у них шансов", — уверен Михаил Самусь.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что если войска Беларуси решатся на вооруженное вторжение на территорию Украины, им не удастся выполнить главную задачу Путина – перерезать пути поставок оружия от Запада. Они могут только отвлечь части сил ВСУ от основных направлений на войне с Россией. Причем если угроза нападения со стороны РБ будет нарастать, западный мир может усилить военную помощь украинскому государству.

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