Угрожали пострадавшей, выбили из рук телефон: в Киеве пьяная компания на джипе протаранила авто

В Киеве пьяная компания на внедорожнике протаранила авто/ Dtp.kiev.ua

В ночь с понедельник на вторник, с 4 на 5 октября, в Соломенском районе Киева джип BMW на полной скорости протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает Dtp.kiev.ua

ДТП произошло на улице Соломенская. По предварительной версии событий, внедорожник въехал в легковой автомобиль, заметно превысив разрешенную в черте города скорость. По словам женщины, которая была за рулем легкового авто, она услышала, что сзади мчится другая машина, а дальше был звук тормозов и удар.

BMW развернуло, а от столкновения у джипа отлетело заднее колесо. Оттуда вышли трое людей, причем один сразу скрылся с места ДТП, второй начал угрожать женщине и выбил из рук телефон. По стечению обстоятельств рядом проезжал экипаж патрульной полиции, который остановился и задержал виновников аварии.

Задержанные говорят, что за рулем был тот мужчина, который скрыла. Тем не менее, у обоих были замечены признаки наркотического опьянения, в связи с чем они и были направлены на медицинское освидетельствование. Предварительно известно, что авто не принадлежит никому из них. В полиции рассматривают версию, что виновники ДТП − работники станции технического обслуживания, которые решили прокатиться на чужом BMW. Обошлось без пострадавших.

Читайте такжеЭпическое ДТП в Киеве: пассажиры толкали застрявший троллейбус и "въехали" в Nissan

Реклама

Напомним, ранее, 3 октября, в Днепровском районе Киева, на улице Никольско-Слободская, Volkswagen протаранил несколько припаркованных авто. В результате ДТП никто не пострадал.

Среди его участников был известный актер Михаил Жонин, которого многие знают по роли капитана Гнездилова из сериала Пес.