Украина де-факто уже в НАТО: страну прикрывают "ядерным зонтиком" - Загородний

Когда Украина вступит в НАТО / Коллаж УНИАН, Главред, ua.depositphotos.com

Украина не сможет стать членом НАТО, пока в стране продолжается война с Россией. Однако де-факто Украина уже в Альянсе. Об этом в интервью Главреду заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он убежден, что члены НАТО согласятся принять Украину лишь после того, как будут освобождены все оккупированные территории.

"Разве что Альянс настолько влезет в войну в Украине, что будет уже все равно - есть у нас территориальные проблемы или нет", - сказал Загородний.

Он также вспомнил заявление бывшего командующего армией США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, который утверждает, что Запад нанесет ответный удар по РФ, если против Украины будет применено ядерное оружие.

"Речь идет о задействовании 5 статьи Устава НАТО в случае ядерного удара России по Украине. Так что де-факто Украина уже в НАТО, в частности, по параметру военной инфраструктуры. То, что за нас вписались по ядерному оружию по всем направлениям, является, по сути, уже "ядерным зонтиком", пусть и неформальным", - добавил эксперт.

Однако Загородний считает более реальным вариант поставок оружия для Украины, которое необходимо для освобождения территорий.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября, после объявления главой Кремля Путиным аннексии украинских территорий, заявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По мнению гаранта, государство уже прошло свой путь для интеграции в Альянс. Украина де-факто является союзником блока.

2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку вступления Украины в НАТО. Они призвали коллективный блок безопасности усилить военную поддержку Киева. Кроме того, они потребовали от России немедленно забрать свои войска из Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон поддерживает планы Украины по вступлению в Североатлантический альянс.

По его словам, двери НАТО для Киева остаются открытыми. Однако решение об интеграции должны поддержать все 30 стран, которые состоят в блоке безопасности Запада.

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