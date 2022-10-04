УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина де-факто уже в НАТО: страну прикрывают "ядерным зонтиком" - Загородний

4 октября 2022, 22:25

НАТО согласится официально принять Украину лишь после того, как будут освобождены все оккупированные территории.

Украина, США, НАТО, Загородний
Когда Украина вступит в НАТО / Коллаж УНИАН, Главред, ua.depositphotos.com

Украина не сможет стать членом НАТО, пока в стране продолжается война с Россией. Однако де-факто Украина уже в Альянсе. Об этом в интервью Главреду заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он убежден, что члены НАТО согласятся принять Украину лишь после того, как будут освобождены все оккупированные территории.

"Разве что Альянс настолько влезет в войну в Украине, что будет уже все равно - есть у нас территориальные проблемы или нет", - сказал Загородний.

Он также вспомнил заявление бывшего командующего армией США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, который утверждает, что Запад нанесет ответный удар по РФ, если против Украины будет применено ядерное оружие.

"Речь идет о задействовании 5 статьи Устава НАТО в случае ядерного удара России по Украине. Так что де-факто Украина уже в НАТО, в частности, по параметру военной инфраструктуры. То, что за нас вписались по ядерному оружию по всем направлениям, является, по сути, уже "ядерным зонтиком", пусть и неформальным", - добавил эксперт.

Однако Загородний считает более реальным вариант поставок оружия для Украины, которое необходимо для освобождения территорий.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября, после объявления главой Кремля Путиным аннексии украинских территорий, заявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По мнению гаранта, государство уже прошло свой путь для интеграции в Альянс. Украина де-факто является союзником блока.

2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку вступления Украины в НАТО. Они призвали коллективный блок безопасности усилить военную поддержку Киева. Кроме того, они потребовали от России немедленно забрать свои войска из Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон поддерживает планы Украины по вступлению в Североатлантический альянс.

По его словам, двери НАТО для Киева остаются открытыми. Однако решение об интеграции должны поддержать все 30 стран, которые состоят в блоке безопасности Запада.

Другие новости:

война в Украине НАТО вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:25

Украина де-факто уже в НАТО: страну прикрывают "ядерным зонтиком" - Загородний

22:19

Враг вовсю готовится к обороне Кременной на Луганщине - ГайдайВидео

22:05

У Зеленского объяснили, почему Украина не будет договариваться с Путиным

21:53

У Лаврова высказались о возможном начале ядерной войныВидео

21:41

"Слишком много боли": Анна Тринчер рассказала об отце, которого вычеркнула из своей жизни

Реклама
21:17

На Запорожье оккупанты строят "госграницу": выезд на свободную территорию заблокированВидео

21:10

Возле границ Сумщины заметили мобилизованных россиян: есть ли угроза наступленияВидео

20:56

Комик Слепаков в песне жестко высмеял Россию и ядерные угрозы Путина

20:51

Бориса Моисеева могли убить: росСМИ ошарашили подробностями смерти певцаВидео

20:31

Умерла легендарная американская исполнительница кантриВидео

20:24

Потап ответил хейтерам и показал фото своего контракта в тероборонуВидео

20:20

Публично насилуют: кадыровцы придумали новое наказание для россиян-"отказников"

20:10

Приметы на 6 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги водились весь годВидео

19:46

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко подал в отставку: кто может занять его кресло

19:32

США выделяют Украине мощную военную поддержку и HIMARS: Байден срочно позвонил ЗеленскомуВидео

19:20

Морские пехотинцы уверенно продвигаются к Черному морю - МинобороныВидео

19:20

К чему приведет ядерная авантюра Путинамнение

19:19

Смотрите в оба: 2 знака зодиака должны быть особо острожными в полнолуние 9 октябряВидео

19:04

Кому нельзя кушать красное мясо: врач рассказал, что будет с организмом

19:03

Гороскоп на завтра 5 октября 2022: Близнецам – деньги, Ракам – вещие сны, Козерогам - встреча

Реклама
18:55

ВСУ ликвидировали российского майора-агронома на ХерсонщинеВидео

18:44

Размахивал руками в боевой стойке: в центре Киева набросились на Дмитрия ГордонаВидео

18:44

Анджелина Джоли отреагировала на слухи о романе Брэда Питта с известной красоткойВидео

18:37

У Зеленского поведали, сколько населенных пунктов уже деоккупировали ВСУВидео

18:34

"Грязные люди, проститутки": российский актер оскорбил Пугачеву и Галкина после заявления о рабахВидео

18:23

Вицепрезидент IBA Продивус призвал бойкотировать попытки смягчить санкции против россиян и белорусов в боксе

18:19

НАТО может открыто вступить в войну на стороне Украины: Загородний назвал два условия

18:09

5 женских имен, владелицы которых обожают закатывать истерикиВидео

18:01

Иран резко "переобулся" и не признал результаты "референдумов" в УкраинеВидео

17:55

Юрий Романенко. Илон Маск предлагает Украине сдаться: зондаж, план или идиотизм?Видеоблоги

17:46

Украину ждет пекло: синоптики обновили прогноз и назвали самые жаркие регионыВидео

17:21

Украина объявила бумажки Путина об аннексии ничтожными: Зеленский подписал указВидео

17:13

Денежная удача их не  покинет: 4 знака смогут разбогатеть в октябреВидео

17:12

Россия заходит в зону дичайшей турбулентности, может начаться гражданская война - ЗагороднийВидео

17:06

Ракетная угроза возросла: сколько ракет Россия держит наготове в Черном мореВидео

16:45

Как отстирать красное вино: 7 способов, как спасти одежду после "шумного застолья"

16:44

"Глупа и необразованна": Пугачевой угрожают после ее плевка в "холопов-россиян"

16:36

ВСУ будут выбивать войска РФ с Луганщины, жителей трех городов просят выехатьВидео

16:26

Зачем опытные хозяйки смазывают обувь маслом: спасет от надоедливой проблемы

16:25

"Отход продолжается": Гиркин в панике рассказал об отступлении российских войск на фронтеВидео

Реклама
16:20

"Я в украинском списке на убийство": основатель Pink Floyd отличился новым бредом

16:19

Катя Осадчая рассказала о тяжелом разговоре с известной одесситкой, проживающей в МосквеВидео

16:01

ВСУ ликвидировали потомственного оккупанта-штурмана вертолета "Аллигатор"

15:43

Может добавить проблем и лишить удачи: как фамилия мужа влияет на судьбу женщины

15:19

Как спрятать седину: три безотказных способа выглядеть моложе

15:19

Крах экономики и обнищание русских: астролог дал прогноз на страну-агрессораВидео

15:18

Рыба в обмен на "чмобика": на Сахалине "поддержали" семьи мобилизованныхВидео

15:16

Эстония отдала ВСУ дроны, которые купил для российских оккупантов дальнобойщик из Пскова

15:13

Доллар и евро рухнули: почем сейчас покупают и продают валюту в обменниках и банках

15:12

Приметы на 5 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять