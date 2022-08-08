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Украина до конца года сможет отбросить оккупантов: генерал США назвал условия

8 августа 2022, 16:44

Российская логистическая система истощена, подчеркнул Бен Ходжес.

ходжес, война
Бен Ходжес спрогнозировал ход войны в Украине / Скриншот, УНИАН

До конца 2022 года Украина имеет шансы отбросить российских оккупантов на пределы границы 23 февраля.

Главным условием является наличии в ВСУ высокоточного оружия и противовоздушной обороны, рассказал бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес во время информационного телемарафона.

В частности, он отметил, что российская логистическая система истощена и до конца этого лета захватчики не смогут решиться на какие-либо наступательные действия.

"Зато Украина будет иметь возможность до конца этого года вытолкать российские силы за пределы границы по состоянию на 23 февраля, но это при условии, что будет точное оружие с большим радиусом действия, и противовоздушная оборона. Все это должны предоставить США", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что украинские защитники ударили по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении. Есть серьезные результаты попадания как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам", – отметила она.

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