Украина и РФ объявили военные учения в Черном море

В Черном море начались военные учения ВМСУ / vmsu.info

В украинских портах в Черном море портах ограничена лоцманская проводка из-за учений Военно-морских сил украинской армии.

По данным Администрации морских портов Украины, канал Устье Быстрое — открыт, на Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском каналах также ограничена лоцманская проводка ввиду военных учений.

В каких портах в Черном море ограничена лоцманская проводка из-за учений ВМС:

Херсон;

Ольвия;

Черноморск;

Одесса;

Пивденный;

Николаев.

По информации диспетчерской службы Администрации морских портов Украины, по состоянию на 08:00 четверга остальные порты работают без ограничений.

В свою очередь Россия перебрасывает десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии в Черное море под предлогом проведения учений, сообщает Интерфакс.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море", – рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Официальной причиной перевода кораблей в Черное море назвали проведение зачетных морских учений.

"Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", – сказано в сообщении.

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