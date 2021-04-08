Украина и РФ объявили военные учения в Черном море

В Черном море в портах ограничена лоцманская проводка из-за учений ВМСУ.
В украинских портах в Черном море портах ограничена лоцманская проводка из-за учений Военно-морских сил украинской армии.
По данным Администрации морских портов Украины, канал Устье Быстрое — открыт, на Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском каналах также ограничена лоцманская проводка ввиду военных учений.
В каких портах в Черном море ограничена лоцманская проводка из-за учений ВМС:
- Херсон;
- Ольвия;
- Черноморск;
- Одесса;
- Пивденный;
- Николаев.
По информации диспетчерской службы Администрации морских портов Украины, по состоянию на 08:00 четверга остальные порты работают без ограничений.
В свою очередь Россия перебрасывает десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии в Черное море под предлогом проведения учений, сообщает Интерфакс.
"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море", – рассказали в пресс-службе Южного военного округа.
Официальной причиной перевода кораблей в Черное море назвали проведение зачетных морских учений.
"Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", – сказано в сообщении.
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