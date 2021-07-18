"Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией

Алексей Арестович / УНИАН

Если Евросоюз и США сдадут украинские интересы в угоду РФ, то Украине ничего не останется, как переориентировать свои интересы на Восток, заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

В эфире канала Дом он напомнил о том, что Германия продолжает лоббировать запуск российского газопровода Северный поток-2, Франция и Германия инициировали встречу лидеров Европейского Союза с Владимиром Путиным, а также по вопросу России раскололась политическая элита США.

"Даже в Соединенных Штатах в окружении президента Байдена есть люди, которые хотели бы, как они говорят, нормализации отношений с Россией", — сказал Арестович.

Он пояснил, что страх Запада перед Китаем настолько велик, что он хочет перетянуть Российскую Федерацию на свою сторону, даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта.

По его мнению, если пророссийские настроения в Европе и на Западе будут усиливаться с акцентом на сдачу украинских интересов, то Украине ничего не останется, как пересмотреть свой геополитический вектор.

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"И общий месседж такой, как мне кажется, — если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола", — акцентировал спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович уточнил, что в "развороте на Восток" он имеет в виду выстраивание системы отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Катаром и иными странами.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о разногласиях Киева и Берлина по ряду вопросов. Политик считает, что судьба стратегически опасного для украинского государства газопровода Северный поток-2 будет решаться на переговорах Байдена и Меркель в Берлине.

По его словам, Киев устроит вариант, при котором Украине в обмен на запуск СП-2 будет гарантировано газоснабжение на 10-15 лет.