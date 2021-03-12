Украина вооружится американскими истребителями F-35 – командующий ВС

Украинской армии пообещали истребители F-35 / Reuters

Программа переоснащения украинской авиационной техники предусматривает получение летной техники зарубежного производства, заявил командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов.

Представляя народным депутатам план построению Воздушных сил ВСУ до 2035 года, он уточнил, что дальнейшим развитием авиации вооруженных сил должно стать переоснащение авиационной техники в единый тип пятого поколения 4++.

"Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen (JAS39 - ред.) и F-15 (вероятно F-15EX - ред.) В дальнейшем с углублением отношений с партнерами переход на современный самолет 5-го поколения F-35", - подчеркнул Дроздов.

По его словам, в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, которая сейчас стоит на вооружении ВСУ.

Дроздов добавил, что ресурсов оборонного бюджета Украины будет недостаточно для перевооружения, поэтому для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.