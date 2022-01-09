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Украинцев лишают посылок в почтоматах Новой почты: неожиданная причина

9 января 2022, 18:41
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Некоторые почтоматы компании Новая почта подверглись атаке вандалов.

Новая Почта
В Украине громят почтоматы Новой почты / Униан

Клиенты оператора Новая почта пожаловались на то, что некоторые почтоматы компании подверглись атаке вандалов.

При этом отдельные почтоматы оказались раскурочены, а из них пропали посылки. Об этой ситуации люди рассказывают в соцсетях.

Где громят почтоматы Новой почты

В Запорожской области воры разбили несколько почтоматов Новой почты и украли оттуда посылки. Отмечается, что преступники прошлись по всему городу.

Жители города выкладывают в соцсетях фото, подтверждающие погром почтоматов Новой почты.

"Не отправляете ценные вещи по почтомату. К сожалению, некоторые подонки решили на этом зарабатывать", – пишут пострадавшие клиенты.

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Отмечается, что Новая почта уже обязана выплатить пострадавшим клиентам компенсацию.

/ Facebook/dima.luts

Реакция Новой почты на погромы почтоматов

Обратим внимание, что в Новой почте уже отреагировали на пост и заверили, что передали информацию в профильный отдел.

Почтовый оператор признал, что в январе неизвестные повредили несколько почтоматов в Запорожье.

/ Facebook/dima.luts

Читайте такжеНовая почта изменила условия доставки: что нужно знать о новых тарифах

Ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.

Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.

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