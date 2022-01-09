Украинцев лишают посылок в почтоматах Новой почты: неожиданная причина

Некоторые почтоматы компании Новая почта подверглись атаке вандалов.
Клиенты оператора Новая почта пожаловались на то, что некоторые почтоматы компании подверглись атаке вандалов.
При этом отдельные почтоматы оказались раскурочены, а из них пропали посылки. Об этой ситуации люди рассказывают в соцсетях.
Где громят почтоматы Новой почты
В Запорожской области воры разбили несколько почтоматов Новой почты и украли оттуда посылки. Отмечается, что преступники прошлись по всему городу.
Жители города выкладывают в соцсетях фото, подтверждающие погром почтоматов Новой почты.
"Не отправляете ценные вещи по почтомату. К сожалению, некоторые подонки решили на этом зарабатывать", – пишут пострадавшие клиенты.
Отмечается, что Новая почта уже обязана выплатить пострадавшим клиентам компенсацию.
Реакция Новой почты на погромы почтоматов
Обратим внимание, что в Новой почте уже отреагировали на пост и заверили, что передали информацию в профильный отдел.
Почтовый оператор признал, что в январе неизвестные повредили несколько почтоматов в Запорожье.
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Ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.
Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.
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