Украинцы будут получать новую пенсию начиная с марта: кого ждут надбавки

В Украине с 1 марта пересчитают пенсии / УНИАН

В Украине с 1 марта пересчитают пенсии, а размер прибавки в среднем составит около 550 грн, при этом минимальная прибавка будет на уровне 100 грн.

Как рассказал в эфире UA: Перший советник министра соцполитики Николай Шамбир, размер прибавки зависит от стажа и заработка, а без индексации останутся специальные пенсии, в том числе для госслужащих, журналистов.

По словам советника министра, вскоре в Украине рассмотрят законопроект, который также позволит пересчитать и специальные пенсии, однако сейчас оснований для этого нет.

На большую прибавку рассчитывать не стоит

Часть от этого повышения уже съела инфляция, рассказал замминистра.

"Не можем сказать, что пенсионеры станут получать намного выше. Эта норма установлена законом. 50% инфляции и 50% от роста зарплат – дает возможность делать индексацию немного выше инфляции. Конечно, в условиях цен, которые сейчас есть, это небольшой размер", – заявил Шамбир.

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Читайте такжеВ Украине изменился возраст выхода на пенсию: кому нужно покупать стажТакже он напомнил, что с апреля 2022-го пройдет автоматическое повышение пенсий для тех украинцев, которые продолжили работать на заслуженном отдыхе и успели заработать как минимум 24 месяца дополнительного стажа. Их выплаты увеличатся с учетом повышенного стажа.

Повышение пенсий с 1 марта

страховые пенсии, назначенные до 2019 года (при этом сумма повышения будет не менее 100 грн, а средний размер повышения составит около 500 грн);

пенсии военным (средний размер повышения составит 700 грн);

минимальные размеры пенсий по инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС (средний размер повышения составит 400 грн) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Также устанавливается доплата лицам, на которых не распространяется порядок индексации пенсий, в сумме 135 грн на месяц.

Кроме того повышается минимальная пенсионная выплата лицам с инвалидностью первой группы и лицам с полным страховым стажем (30 / 35 лет) с 2 200 до 2 300 грн, а для неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, не имеющих полного стажа, увеличить на 166 грн до 2 100 грн.

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