В Украине изменились условия выхода на пенсию: главне требования

Пенсии в Украине / УНИАН

В Украине изменились правила для выхода на пенсию. Гражданам, чтобы уйти на заслуженный отдых по возрасту в 60 лет, необходимо иметь 29 лет стажа.

Как сообщает Пенсионный фонд, теперь для выхода на пенсию в 60 лет украинцам необходимо иметь как минимум 29 лет стажа. Если гражданам не удалось накопить такое количество - они могут выйти на заслуженный отдых в 63 года.

Если у граждан нет от 19 до 29 лет стажа - в 2022 году на пенсию выйдут украинцы в возрасте 65 лет. Под такую норму попадают все потенциальные льготники, у которых за плечами от 15 до 19 лет стажа.

Украинцы по достижению 65-летнего возраста имеют право на получение социальной выплаты при условии, если они не смогли накопить 15 лет стажа.

Правила выхода на пенсию

За месяц до достижения необходимого возраста для выхода на пенсию, а также в любой момент после, украинцам необходимо обращаться в территориальные органы ПФУ. Гражданам нужно предъявить следующие документы:

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паспорт (оригинал и копия);

документы о месте жительства (регистрации);

свидетельство о рождении детей (если есть такая необходимость);

свидетельство о браке (при необходимости, оригинал и копия);

заявление и номер банковского счета;

трудовая книжка и другие документы, которые подверждают наличие стажа (оригинал и копии);

ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальнном страховании;

справка из военкомата, военный билет (при необходимости);

диплом и другие документы, которые подтвердят периоды обучения на дневном отделении до 1 января 2004 года (оригинал и ксерокопия);

справка о зарплате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года независимо от перерывов (подается по желанию).

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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