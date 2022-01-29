Украинцам пообещали прибавку к пенсиям: кому и когда дадут 500 гривен доплаты

Соцвыплаты вырастут в результате индексации.
В Украине анонсировали повышение пенсий. С таким заявлением выступил премьер-министр Денис Шмыгаль после последнего заседания Совета нацбезопасности и обороны.
О планах повышения пенсий в Украине пишет РБК-Украина.
Сроки повышения пенсий
Причиной станет индексация, которую намечено провести весной 2022 года.
Правительством запланировано повышение соцвыплат с 1 марта состоится индексация на 14%.
Увеличение пенсий в Украине
Пенсии в среднем индексируют на 500 гривен, рассказали в Кабинете министров.
Минимальный размер повышения выплат, согласно планам правительства, будет составлять 100 гривен.
Повышение соцвыплат: что известно
- повышение минимальной пенсии для лиц со страховым стажем 30/35 лет и для лиц с инвалидностью I группы до 2 300 гривен;
- минимальная пенсионная выплата для лиц со страховым стажем меньшей продолжительности в размере 2100 гривен;
- повышение пособия на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, до 2 100 гривен;
- ежемесячная доплата в размере 135 гривен к пенсиям (по обращениям, поступившим до 31 декабря 2021 года).
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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
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