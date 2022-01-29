Украинцам пообещали прибавку к пенсиям: кому и когда дадут 500 гривен доплаты

Украинцам рассказали о повышении пенсий / censor.net

В Украине анонсировали повышение пенсий. С таким заявлением выступил премьер-министр Денис Шмыгаль после последнего заседания Совета нацбезопасности и обороны.

О планах повышения пенсий в Украине пишет РБК-Украина.

Сроки повышения пенсий

Причиной станет индексация, которую намечено провести весной 2022 года.

Правительством запланировано повышение соцвыплат с 1 марта состоится индексация на 14%.

Увеличение пенсий в Украине

Пенсии в среднем индексируют на 500 гривен, рассказали в Кабинете министров.

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Минимальный размер повышения выплат, согласно планам правительства, будет составлять 100 гривен.

Повышение соцвыплат: что известно

повышение минимальной пенсии для лиц со страховым стажем 30/35 лет и для лиц с инвалидностью I группы до 2 300 гривен;

минимальная пенсионная выплата для лиц со страховым стажем меньшей продолжительности в размере 2100 гривен;

повышение пособия на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, до 2 100 гривен;

ежемесячная доплата в размере 135 гривен к пенсиям (по обращениям, поступившим до 31 декабря 2021 года).

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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