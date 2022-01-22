Украинцы объединились в живую цепь на вантовом мосту в Запорожье, достроенном по программе Зеленского

22 января, в День Соборности Украины, символическая акция единения украинцев состоялась на новом вантовом мосту через Днепр в Запорожье. Участники объединились в живую цепь на самом высоком мосту страны, который достроили всего за 18 месяцев в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В открытии моста и акции принял участие также президент Владимир Зеленский. По его словам, переправа, которую начали строить еще в 2004 году, была долгостроем для целого поколения украинцев. Мост передавали в наследство своим преемникам 4 президента Украины. С сегодняшнего дня это все в прошлом.

"Сегодня мы соединяем центр Запорожья и славную вашу, нашу Хортицу и Хортицкий район. Каждый день жители будут добираться на работу, обучение быстрее. Скорее – значит, по-человечески, значит, удобнее. А особая архитектурная подсветка будет радовать глаз всех запорожцев", - подчеркнул Зеленский.

Это первый вантовый мост, построенный за историю независимой Украины. Его высота составляет 150 метров, а длина 660 метров, это равняется 6 футбольным полям. На строительстве моста были применены вантовые канаты швейцарского производства, деформационные швы — немецкого и металл украинского производства.

Президент Украины подчеркнул, что в планах – полностью достроить комплекс Запорожских мостов с возможностью движения в обе стороны. Так что верховая часть вантового моста – это только начало.

"Мы продолжаем строить Украину и продолжим это и дальше, пока не построим ее", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках программы "Большая стройка" уже построили и обновили 560 мостов и мостовых переходов.