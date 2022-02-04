Украинцы получат еще одну бесплатную медуслугу

Для этого необходимо получить направление от лечащего или семейного врача в электронном виде и пройти все необходимые обследования.
В 2022 году жители Украины смогут бесплатно пользоваться еще одним пакетом из Программы медицинских гарантий. Речь идет о хирургических операциях взрослым и детям в условиях стационара.
Как рассказали в Национальной службе здоровья Украины, пакет предусматривает выполнение тех хирургических операций, которые можно провести в стационаре, но не в обычных поликлиниках.
"Пациенты, которым проводят несложные операции, смогут вернуться домой в тот же день или на следующий. Но в случае осложнений – их госпитализируют в стационар на нужный срок", - отметили в НСЗУ.
Финансирование на данный пакет обеспечивает НСЗУ.
Какие операции доступны:
- операции на глазах (сетчатке, роговице, склере, исправление косоглазия, лечение глаукомы, катаракты)
- операции на носу, ухе, рту, горле
- операции на щитовидной железе
- операции на опорно-двигательном аппарате
- челюстно-лицевые хирургические операции
- установку и обслуживание кардиостимулятора, и некоторые вмешательства на сердце
- малоинвазивное (без разреза) удаление желчного пузыря
- несложные операции на молочных железах
- диагностические процедуры на костях и суставах, включая биопсию
- комплексную эндоскопию
Как получить услугу хирургии одного дня бесплатно
Для этого необходимо получить направление от лечащего или семейного врача в электронном виде и пройти все необходимые обследования.
В бесплатный пакет входит:
- Питание в стационаре
- Стоимость медикаментов, которые не включены в Нацперечень основных лекарственных средств.
- Платные услуги, которые входят в список Постановления КМУ №1138.
Напомним, зарплаты медика в Украине подняли с начала 2022 года. Как сообщил народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, в первую очередь, это касается медицинских заведений экстренной и первичной медицинской помощи.
Смотрите видео ТСН о том, какой средний размер зарплаты в Украине
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