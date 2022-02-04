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Украинцы получат еще одну бесплатную медуслугу

4 февраля 2022, 18:31

Для этого необходимо получить направление от лечащего или семейного врача в электронном виде и пройти все необходимые обследования.

больница
Украинцы смогут бесплатно прооперироваться / pixabay

В 2022 году жители Украины смогут бесплатно пользоваться еще одним пакетом из Программы медицинских гарантий. Речь идет о хирургических операциях взрослым и детям в условиях стационара.

Как рассказали в Национальной службе здоровья Украины, пакет предусматривает выполнение тех хирургических операций, которые можно провести в стационаре, но не в обычных поликлиниках.

"Пациенты, которым проводят несложные операции, смогут вернуться домой в тот же день или на следующий. Но в случае осложнений – их госпитализируют в стационар на нужный срок", - отметили в НСЗУ.

Финансирование на данный пакет обеспечивает НСЗУ.

Какие операции доступны:

  • операции на глазах (сетчатке, роговице, склере, исправление косоглазия, лечение глаукомы, катаракты)
  • операции на носу, ухе, рту, горле
  • операции на щитовидной железе
  • операции на опорно-двигательном аппарате
  • челюстно-лицевые хирургические операции
  • установку и обслуживание кардиостимулятора, и некоторые вмешательства на сердце
  • малоинвазивное (без разреза) удаление желчного пузыря
  • несложные операции на молочных железах
  • диагностические процедуры на костях и суставах, включая биопсию
  • комплексную эндоскопию

Как получить услугу хирургии одного дня бесплатно

Для этого необходимо получить направление от лечащего или семейного врача в электронном виде и пройти все необходимые обследования.

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В бесплатный пакет входит:

  • Питание в стационаре
  • Стоимость медикаментов, которые не включены в Нацперечень основных лекарственных средств.
  • Платные услуги, которые входят в список Постановления КМУ №1138.

Напомним, зарплаты медика в Украине подняли с начала 2022 года. Как сообщил народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, в первую очередь, это касается медицинских заведений экстренной и первичной медицинской помощи.

Смотрите видео ТСН о том, какой средний размер зарплаты в Украине

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