Украинцы получат еще одну бесплатную медуслугу

Украинцы смогут бесплатно прооперироваться / pixabay

В 2022 году жители Украины смогут бесплатно пользоваться еще одним пакетом из Программы медицинских гарантий. Речь идет о хирургических операциях взрослым и детям в условиях стационара.

Как рассказали в Национальной службе здоровья Украины, пакет предусматривает выполнение тех хирургических операций, которые можно провести в стационаре, но не в обычных поликлиниках.

"Пациенты, которым проводят несложные операции, смогут вернуться домой в тот же день или на следующий. Но в случае осложнений – их госпитализируют в стационар на нужный срок", - отметили в НСЗУ.

Финансирование на данный пакет обеспечивает НСЗУ.

Какие операции доступны:

операции на глазах (сетчатке, роговице, склере, исправление косоглазия, лечение глаукомы, катаракты)

операции на носу, ухе, рту, горле

операции на щитовидной железе

операции на опорно-двигательном аппарате

челюстно-лицевые хирургические операции

установку и обслуживание кардиостимулятора, и некоторые вмешательства на сердце

малоинвазивное (без разреза) удаление желчного пузыря

несложные операции на молочных железах

диагностические процедуры на костях и суставах, включая биопсию

комплексную эндоскопию

Как получить услугу хирургии одного дня бесплатно

Для этого необходимо получить направление от лечащего или семейного врача в электронном виде и пройти все необходимые обследования.

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В бесплатный пакет входит:

Питание в стационаре

Стоимость медикаментов, которые не включены в Нацперечень основных лекарственных средств.

Платные услуги, которые входят в список Постановления КМУ №1138.

Напомним, зарплаты медика в Украине подняли с начала 2022 года. Как сообщил народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, в первую очередь, это касается медицинских заведений экстренной и первичной медицинской помощи.

Смотрите видео ТСН о том, какой средний размер зарплаты в Украине

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