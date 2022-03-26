Украинка в Париже работает на семью пособника Путина Пескова

Жительница Львовской области Илона попала на видео нардепа Гончаренко еще два года назад. Сейчас спецслужбы выясняют, не помогает ли она агрессору.
Жительница Львовской области работает либо гувернанткой, либо прислугой на семью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. В частности, украинку заметили в парижской квартире дочери Пескова Елизаветы.
Около двух лет назад нардеп Алексей Гончаренко показал, как Елизавета Пескова живет в элитной квартире на проспекте Виктора Гюго в Париже. Он пришел в дом 161 и позвонил в квартиру Песковых. Дверь Гончаренко открыла девушка, которая представилась родственницей семьи, но на самом деле скорее всего у них работала.
Видео Гончаренко опубликовал в соцсети, а жители Стрильбичего Самбирского района Львовской области узнали в этой девушке свою односельчанку, пишет Сегодня.
"Как только увидели это видео, то узнали на нем Илону. Теперь опасаемся, как бы она не помогала России в агрессии против Украины. Ведь она работала, а может и до сих пор работает у Песковых", – говорят в селе.
Гончаренко также утверждает, что девушка на видео - украинка. Политик отметил: "Я считаю, что работать на семью Песковых – это работать против Украины".
По данным издания, сейчас спецслужбы выясняют, действительно ли на видео жительница села на Львовщине и не помогает ли она агрессору.
Отметим, у спикера Кремля Дмитрий Пескова – пятеро детей от двух браков. В Париже живет не только Елизавета Пескова, но и другие отпрыски пособника Путина.
В частности, Украинская правда по публикациям в Instagram недавно обнаружила в столице Франции сына Пескова по имени Дени. Этот аккаунт закрытый, на аватарке – портрет советского диктатора Иосифа Сталина.
К слову, Елизавета Пескова пыталась высказаться против войны России в Украине. Сразу после российского вторжения на ее странице в Instagram появилось сообщение "Нет войне". Однако спустя пару часов было удалено.
Читайте также"Подгадил своей дочери": у наследниц Путина начали распадаться бракиСША ввели персональные санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также членов его семьи, в том числе Елизаветы Песковой. Как сообщал Главред, девушка считает санкции "несправедливыми и необоснованными".
"Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать, и я люблю разные культуры", – сказала она.
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