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Украинка в Париже работает на семью пособника Путина Пескова

26 марта 2022, 08:03

Жительница Львовской области Илона попала на видео нардепа Гончаренко еще два года назад. Сейчас спецслужбы выясняют, не помогает ли она агрессору.

Песков
На семью Песковых вероятно работает украинка / Коллаж versiya.info, видео Гончаренко

Жительница Львовской области работает либо гувернанткой, либо прислугой на семью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. В частности, украинку заметили в парижской квартире дочери Пескова Елизаветы.

Около двух лет назад нардеп Алексей Гончаренко показал, как Елизавета Пескова живет в элитной квартире на проспекте Виктора Гюго в Париже. Он пришел в дом 161 и позвонил в квартиру Песковых. Дверь Гончаренко открыла девушка, которая представилась родственницей семьи, но на самом деле скорее всего у них работала.

Видео Гончаренко опубликовал в соцсети, а жители Стрильбичего Самбирского района Львовской области узнали в этой девушке свою односельчанку, пишет Сегодня.

"Как только увидели это видео, то узнали на нем Илону. Теперь опасаемся, как бы она не помогала России в агрессии против Украины. Ведь она работала, а может и до сих пор работает у Песковых", – говорят в селе.

Гончаренко также утверждает, что девушка на видео - украинка. Политик отметил: "Я считаю, что работать на семью Песковых – это работать против Украины".

По данным издания, сейчас спецслужбы выясняют, действительно ли на видео жительница села на Львовщине и не помогает ли она агрессору.

Отметим, у спикера Кремля Дмитрий Пескова – пятеро детей от двух браков. В Париже живет не только Елизавета Пескова, но и другие отпрыски пособника Путина.

В частности, Украинская правда по публикациям в Instagram недавно обнаружила в столице Франции сына Пескова по имени Дени. Этот аккаунт закрытый, на аватарке – портрет советского диктатора Иосифа Сталина.

К слову, Елизавета Пескова пыталась высказаться против войны России в Украине. Сразу после российского вторжения на ее странице в Instagram появилось сообщение "Нет войне". Однако спустя пару часов было удалено.

Читайте также"Подгадил своей дочери": у наследниц Путина начали распадаться бракиСША ввели персональные санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также членов его семьи, в том числе Елизаветы Песковой. Как сообщал Главред, девушка считает санкции "несправедливыми и необоснованными".

"Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать, и я люблю разные культуры", – сказала она.

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