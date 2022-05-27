Украинский пилот "поджарил" над Херсонщиной вражеский Су-35 за 100 млн долларов

Украинский пилот сбил российский Су-35 / Воздушные силы ВСУ, wikipedia

Украинский пилот мастерски сбил российский истребитель Су-35. Враг пытался поохотиться на наших защитников и забыл о собственной безопасности. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Рашиста подбили на Херсонщине. В него метко попал наш МиГ-29.

"Сегодня, 27 мая, около 14.00 часов истребитель Миг-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации", - говорится в сообщении.

Как сообщали в Генштабе, украинские военные уже уничтожили 29 750 рашистов. Также удалось сбить 206 самолетов и 170 вертолетов.

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Штурмовик Су-35 - что известно

Многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++ был разработан в ОКБ Сухого в 2008 году.

Су-35 является одним из основных истребителей ВВС России.

Истребитель вооружен ракетами воздух-воздух, воздух-земля, ракетами воздух-земля большой дальности и неуправляемыми боеприпасами. Всего он может переносить до 8000 кг вооружения.

National Interest назвал Су-35 первым в списке самого опасного вооружения России при гипотетическом конфликте с США, по мнению экспертов издания, Су-35 - "экстремально опасен" для любого самолета НАТО.

Эксперты отметили, что опасность Су-35 связана с очень большой загрузкой ракет "воздух-воздух" дальнего радиуса действия, возможностью пуска ракет на сверхзвуковой скорости, сверхманевренностью и мощными средствами радиоэлектронной борьбы.

Стоит Су-35 примерно 100 миллионов долларов.

Напомним, украинские военные уничтожили в Харьковской области российский истребитель Су-35. Пилот выжил, однако его взяли в плен наши защитники.

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