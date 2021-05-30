Умер известный украинский писатель Михаил Слабошпицкий: причина смерти

На 75-м году жизни умер публицист и лауреат Шевченковской премии.
В ночь на 30 мая умер гениальный украинский писатель, литературовед и публицист Михаил Федотович Слабошпицкий. О смерти гения сообщила его жена Светлана Короненко в Facebook.
Произведения Михаила Федотовича входят в школьную программу еще с младшей школы, а наследие - бесценно. По словам жены писателя, его не стало ночью 30 мая. Ему было 74 года.
"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу", - написала Светлана Короненко.
О причинах смерти пока не сообщается.
Отметим, что Михаил Слабошпицкий специализировался на документальной, публицистической, биографической прозе и произведениях для детей. Он был членом Национального союза писателей Украины.
Помимо этого, Михаил Слабошпицкий — лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко (2005) за роман-биографию "Поэт из ада". В последние годы жизни Михаил Слабошпицкий был также награжден литературной премией имени Евгения Плужника за книги "Протирание зеркала" (2017) и "Тени в зеркале" (2018).
У Михаила Слабошпицкого двое детей: сын Мирослав — украинский режиссер, снявший полнометражные фильмы Племя и Люксембург. Дочь Мирослава — известная журналистка.
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