"Ужасная новость": в Таиланде умер посол Украины

Андрею Беште было 45 лет. Он был назначен послом в Таиланде в ноябре 2015 года / Фото Twitter

В ночь на 30 мая в Таиланде умер посол Украины Андрей Бешта. Причина смерти дипломата на данный момент неизвестна.

Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты", – написал глава государства, не назвав причину смерти.

По его словам, Бешта был высокопрофессиональным дипломатом и преданно служил интересам Украины.

"Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", – добавил Зеленский.

Андрей Бешта - биография:

Андрей Бешта родился 14 декабря 1976 года, сообщается на сайте посольства Украины в королевстве Тайланд.

Начал дипломатическую карьеру в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.

1998-2001: атташе, третий секретарь, второй секретарь Департамента ООН и других международных организаций МИД Украины.

2001-2005: второй секретарь, первый секретарь Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

2005-2007: советник, начальник отдела Департамента ООН и других международных организаций МИД Украины.

2007-2011: советник Посольства Украины в Королевстве Таиланд.

2011-2016: заместитель директора, и.о. директора Департамента международных организаций МИД Украины.

В ноября 2015 года назначен Президентом Украины на должность Посла Украины в Королевстве Таиланд, прибыл в Бангкок в январе 2016 года.

Женат, имеет дочь и двух сыновей.

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