"Ужасная новость": в Таиланде умер посол Украины

Причина смерти дипломата на данный момент неизвестна.
В ночь на 30 мая в Таиланде умер посол Украины Андрей Бешта. Причина смерти дипломата на данный момент неизвестна.
Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.
"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты", – написал глава государства, не назвав причину смерти.
По его словам, Бешта был высокопрофессиональным дипломатом и преданно служил интересам Украины.
"Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", – добавил Зеленский.
Андрей Бешта - биография:
- Андрей Бешта родился 14 декабря 1976 года, сообщается на сайте посольства Украины в королевстве Тайланд.
- Начал дипломатическую карьеру в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.
- 1998-2001: атташе, третий секретарь, второй секретарь Департамента ООН и других международных организаций МИД Украины.
- 2001-2005: второй секретарь, первый секретарь Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.
- 2005-2007: советник, начальник отдела Департамента ООН и других международных организаций МИД Украины.
- 2007-2011: советник Посольства Украины в Королевстве Таиланд.
- 2011-2016: заместитель директора, и.о. директора Департамента международных организаций МИД Украины.
- В ноября 2015 года назначен Президентом Украины на должность Посла Украины в Королевстве Таиланд, прибыл в Бангкок в январе 2016 года.
- Женат, имеет дочь и двух сыновей.
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Автор: Анна Багрий