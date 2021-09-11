Умер украинский художник и архитектор Флориан Юрьев – создатель герба Киева

Художнику было 92 года / Национальный художественный музей Украины

Сегодня, 11 сентября 2021 года, на 93-м году жизни скончался украинский художник и архитектор Флориан Юрьев. Как архитектор он создал герб Киева, который утвердили в 1969 году. Другое его произведение – так называемая "летающая тарелка" на станции метро "Лыбедская".

В общественной организации "Музей современного искусства" отметили, что архитектор умер в кругу близких друзей. Режиссер и публицист Алексей Радинский рассказал в комментарии "Cуспильному", что Юрьев длительное время тяжело болел.

"Это большая потеря для всех нас, ведь Флориан Юрьев был исключительным многогранным художником, новатором, чья работа, в частности, добавила на карту Киева одни из самых интересных примеров архитектуры модернизма, которые сейчас являются памятниками", — говорится в сообщении.

В музее напомнили, что в январе 2019 года организовывали персональную выставку Юрьева "Modus, Coloris, Sintez". Тогда зрители впервые могли ознакомиться с самобытными художественными концепциями, архитектурными проектами и музыкальными инструментами.

В коллекции Национального художественного музея Украины сохраняется 8 работ художника, а также портрет и фигура Флориана Юрьева, выполненные его близким другом Борисом Довганем.

Советский герб Киева / Фото: wikipedia.org

Что следует знать о художнике:

Флориан Юрьев родился в Сибири в 1929 году. Кроме изобразительного искусства и архитектуры, был известен, в частности, как искусствовед, общественный деятель, композитор, мастер-художник скрипичных музыкальных инструментов.

По себе Юрьев оставил скрипки, метод цветовой фонетической транскрипции, чтобы цветом записывать музыкальные произведения, делать цветные партитуры, теорию цветомузыки и картины, которые эту теорию иллюстрируют.

Как архитектор он создал герб Киева, который утвердили в 1969 году. Другое его произведение – так называемая "летающая тарелка" на станции метро "Лыбедская"– здание Украинского института научно-технической и экономической информации Министерства образования и науки.

Юрьев создал " летающую тарелку "на станции метро" Лыбидская / фото УНИАН

Напомним, ранее в этом году умер известный украинский художник Александр Ройтбурд. Легендарному живописцу и директору Одесского художественного музея было всего 59 лет.

Также сообщалось, что от коронавируса умер другой известный художник Сергей Лозовский. Он сделал весомый вклад в развитие отечественной живописи как представитель южной, одесской школы, а в качестве педагога воспитал множество молодых художников.