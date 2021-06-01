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Успокаивали газом: эпичная драка владельцев собак в Киеве попала на видео

1 июня 2021, 08:57
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Драку пытались остановить проходившие мимо прохожие.

Драка в Киеве попала на видео
Собаководы устроили драку в Киеве / pexels.com

В Киеве двое владельцев собак устроили драку на проезжей части.

Конфликт возник после того, как шипц, который гулял без поводка, заинтересовался биглем, хозяин которого держал питомца на поводке.

Мужчина с биглем принялся защищать своего четвероногого друга от поползновений незнакомца. При этом шпицу даже досталось ногой от ретивого собаковода.

Такой поворот событий не понравился хозяину шпица, который до этого беспечно разговаривал по телефону. Он подскочил к оппоненту и принялся наносить ему удары по голове и корпусу.

В конце концов в драку вмешался прохожий, который решил успокоить дерущихся с помощью газа. Также драку пытались остановить проходившие мимо женщины.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в одном из супермаркетов произошел конфликт между покупательницей и мужчиной в форме.

Сотрудник охраны сделал женщине замечание и потребовал, чтобы она надела маску, клиентка якобы отказалась. Началась драка.

На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударил женщину в голову. Один удар был таким сильным, что покупательница упала.

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