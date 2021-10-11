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Устроил "войну" и раздавал деньги: на округе в Чернигове рассказали о Полякове

11 октября 2021, 09:35
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Антон Поляков вступил в конфликт из-за земли, рассказали в Черниговской области.

Антон Поляков
Антон Поляков / УНИАН

На мажоритарном округе №206 в Черниговской области, где был избран в Верховную Раду Антон Поляков, рассказали о том, что известно об умершем нардепе.

В селе Киенка под Черниговом находится дом самого Полякова, в котором проживают его жена с детьми, пишет Сегодня.

Журналисты рассказали, что дом нардепа не помпезный, но достаточно ухоженный. Судя по записям в декларации, которую Поляков подавал в НАПК, площадь дома составляет почти 125 м², а весь участок — чуть более десяти соток. Земля в этом месте стоит в среднем 5-6 тысяч долларов за десятую часть гектара.

"Сейчас там живут его жена и две дочери. За высоким забором просматривается навес для барбекю, батут и сооружение, похожее на беседку или детский домик", - говорится в материале.

Авторы выяснили, что в этом году старшая дочь нардепа пошла в первый класс сельской школы, и Антон Поляков материально помог учебному заведению. По словам местных жителей, по слухам, Поляков дал 100 тысяч гривен на нужны класса.

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Интересными подробностями по поводу политической деятельности депутата, которая могла спровоцировать очередной конфликт, рассказал еще один черниговец.

"Я слышал, он там недавно в селе Колычовка с кем-то боролся, с земельщиками. Там что-то хотели засаживать возле водоема, так он там дело (уголовное производство. – Ред.) начал открывать. То ли это совпадение, то ли нет... кто его знает. Но через пару дней его не стало", - добавил он.

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В крови Полякова нашли алкоголь и метадон

Ранее народный депутат от партии Слуга народа Галина Янченко прокомментировала результаты токсикологической экспертизы после смерти нардепа Антона Полякова.

Она уточнила, что озвученная ею информация о наличии в анализах покойного алкоголя и метадона является первой по результатам токсикологии.

Она говорит, что в пятницу утром тело Полякова доставили в морг, где ему сделали вскрытие, отобрали образцы и направили их на токсикологию и другие анализы.

Янченко уточнила, что информация относительно метадона и алкоголя в крови Полякова получена из ее источников.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

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