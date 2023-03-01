"Увеличение внутренних атак": Подоляк лукаво отверг причастность Киева к ударам по России

Власти Украины ведут оборонительную войну, чтобы освободить все свои территории от русских оккупантов, а украинская армия не наносит ударов по территории страны-агрессора России. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома. В РФ нарастают панически-дезинтеграционные процессы, что отражено увеличением внутренних атак на объекты инфраструктуры со стороны неопознанных летающих объектов", – рассказал он.
Чиновник также особо отметил, что в России нарастают процессы паники и распада государства. И, соответственно, по его мнению, инциденты с атаками дронов в стране-агрессоре, РФ, связаны с паническими процессами среди россиян.
"Атака дронов" по России
По данным Telegram-канала Baza, 27-28 феваля ударные дроны были замечены в пяти регионах страны-агрессора - России.
В частности, как утверждают авторы ресурса, утром 27 февраля дроны-камикадзе атаковали Брянскую область. Повреждена вышка связи. Говорят, что БПЛА якобы были запущены "со стороны Украины". Никаких доказательств не приводится.
Кроме того, сообщается, что около полуночи 4 БПЛА со взрывчаткой упали в Белгородской области.
В адыгейском поселке Новый упал неизвестный летательный аппарат.
Примерно в 2:00 28 февраля по нефтебазе Роснефти в Туапсе, похоже, ударили два дрона. Произошел пожар. Повреждено здание бойлерной вблизи нефтехранилища.
Также напомнили и об "атаке" в Санкт-Петербурге, в результате которой 200 км воздушного пространства над городом временно закрывали.
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