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"Увеличение внутренних атак": Подоляк лукаво отверг причастность Киева к ударам по России

1 марта 2023, 14:31
В России 28 февраля раздавались взрывы – нефтебазу и аэродром атаковали дроны. Но, как говорят в Офисе президента, Украина к этому не причастна.
Подоляк
Михаил Подоляк / коллаж фото УНИАН

Власти Украины ведут оборонительную войну, чтобы освободить все свои территории от русских оккупантов, а украинская армия не наносит ударов по территории страны-агрессора России. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома. В РФ нарастают панически-дезинтеграционные процессы, что отражено увеличением внутренних атак на объекты инфраструктуры со стороны неопознанных летающих объектов", – рассказал он.

Чиновник также особо отметил, что в России нарастают процессы паники и распада государства. И, соответственно, по его мнению, инциденты с атаками дронов в стране-агрессоре, РФ, связаны с паническими процессами среди россиян.

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"Атака дронов" по России

По данным Telegram-канала Baza, 27-28 феваля ударные дроны были замечены в пяти регионах страны-агрессора - России.

В частности, как утверждают авторы ресурса, утром 27 февраля дроны-камикадзе атаковали Брянскую область. Повреждена вышка связи. Говорят, что БПЛА якобы были запущены "со стороны Украины". Никаких доказательств не приводится.

Кроме того, сообщается, что около полуночи 4 БПЛА со взрывчаткой упали в Белгородской области.

В адыгейском поселке Новый упал неизвестный летательный аппарат.

Примерно в 2:00 28 февраля по нефтебазе Роснефти в Туапсе, похоже, ударили два дрона. Произошел пожар. Повреждено здание бойлерной вблизи нефтехранилища.

Также напомнили и об "атаке" в Санкт-Петербурге, в результате которой 200 км воздушного пространства над городом временно закрывали.

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Михаил Подоляк война России и Украины
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